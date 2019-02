Trasporti: il malfunzionamento dei mezzi pubblici a Sulmona

Sulmona, 18 febbraio– È diventata notizia che, purtroppo, si ripete assai frequentemente, quella legata al mal funzionamento dei mezzi del trasporto pubblico locale. Guasti continui legati ad un’inefficienza palese e preoccupante, causa di insostenibili disservizi per gli utenti. Studenti molto spesso, che si vedono lasciati a piedi. E vi è un’unica responsabile che ha portato a questa incresciosa situazione di disagio: l’amministrazione Casini. Lo scrivono in una nota gli Amici Meet Up di Beppe Grillo di Sulmona

” In ritardo sulle gare per l’acquisto di nuovi mezzi, gare peraltro disertate, l’Amministrazione- prosegue la nota- ha dovuto provvedere a bandire una gara per il servizio di navetta per condurre gli studenti a scuola, anche qui in evidente ritardo, essendo l’anno scolastico iniziato già da alcuni mesi.

In questi giorni grazie all’interessamento della Senatrice Di Girolamo sono stati trasferiti alla Regione, esclusivamente per la risoluzione di questo problema, Euro 105.000.000: l’auspicio del Meet Up Amici Beppe Grillo Sulmona è che l’Amministrazione comunale , anziché essere concentrata così come è da mesi, unicamente sul triste teatrino politico che sta distruggendo questa città, si metta subito all’opera per intercettare i fondi messi a disposizione della Regione Abruzzo dal Governo centrale. Vista anche la forza elettorale dimostrata con l’appoggio della sindaca alla neo eletta consigliera di maggioranza nella lista dell’UDC ” (h. 16,30)