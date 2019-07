Trasporti: il centrosinistra all’attacco in Regione

Sulmona, 18 luglio- I Capigruppo in Cnsiglio regionale del centro-sinistra, Silvio Paolucci (PD), Americo Di Benedetto (LP) e Sandro Mariani (AiC) all’attacco della Giunta di centrodestra sul tema dei trasporti regionali: “L’Abruzzo viaggia a velocità supersonica verso l’isolamento. Dai rincari dei titoli di viaggio di circa il 30per cento sul trasporto ferroviario, con tempi di percorrenza invariati, grazie al cambio di denominazione dei Frecciabianca, ora arriva la proposta di soppressione del collegamento aereo Pescara-Milano, con il contestuale inserimento di Perugia. Questo è quanto emerge dalle indiscrezioni riportate da il Sole 24 Ore sulla base del Piano industriale della nuova Alitalia targata Lega-M5S. Il Governo gialloverde, onnipresente nella recente campagna elettorale abruzzese, faccia chiarezza sul punto.

Non possiamo permetterci- hanno spiegato in una nota– di vanificare l’azione di rilancio dell’Aeroporto d’Abruzzo, messa in campo dal Governo regionale di centrosinistra, che sta facendo registrare un crescente trend dei traffici aeroportuali, grazie ad importanti investimenti sull’infrastruttura accompagnati da nuove rotte sia in Italia che in Europa. Se a tutto ciò aggiungiamo i colpevoli ritardi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto al tema della messa in sicurezza della A24/A25, la miscela diventa altamente esplosiva. Ritardi peraltro censurati anche dalla sentenza odierna del Consiglio di Stato che obbliga il MIT ad emettere un provvedimento finale sul P.E.F., richiamando di fatto il Ministero guidato da Toninelli, troppo impegnato evidentemente a registrare video dei suoi improbabili sopralluoghi, a chiudere l’istruttoria. È inaccettabile, dunque, un comportamento simile verso una regione che sta cercando di ripartire e di rilanciarsi dopo gli eventi sismici del 2009 e del 2016. Il Governo nazionale e la Giunta lenta presieduta da Marsilio si facciano carico di portare le ragioni dell’Abruzzo a Roma, nell’interesse sia di lavoratori, pendolari, studenti, ma soprattutto del settore turistico (invernale ed estivo) e delle sue imprese. Ora il tempo del rodaggio è concluso e non si può proseguire con distanza, pressappochismo e propaganda social. Per quanto ci riguarda ci rendiamo disponibili a fare squadra per la nostra Regione”