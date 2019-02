Trasporti: Di Girolamo(M5S), fondi alle Regioni

– “I servizi del trasporto pubblico locale in Italia li conosciamo tutti. Tra treni e autobus, i pendolari italiani sono costretti a un vero e proprio calvario quotidiano. Grazie al decreto interministeriale firmato da Toninelli, le regioni avranno a disposizione 3,9 miliardi di euro suddivisi in modo proporzionale per poter approntare subito alcuni cruciali miglioramenti ai servizi di tpl.La regione Abruzzo godrà di 105 mln di euro Una svolta vera e propria, dopo anni di briciole lasciate a un segmento che eppure riguarda milioni di cittadini. Altro che Tav: mentre c’è chi fa il supporter di infrastrutture mastodontiche e inutili, il m5s preferisce investire sulla vita dei cittadini”.Lo riferisce in una nota la Sen.(M5S) (h. 17,30)