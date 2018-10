Trasporti: anche la Cgil è preoccupata sulla sorte dei collegamenti Sulmona-Roma

Sulmona,30 ottobre– Dal 1° novembre le tratte interregionali da Avezzano e da Sulmona verso la Capitale saranno affidate a Sangritana Spa. Sconfessata e disattesa la risoluzione a tutela delle aree interne approvata lo scorso 24 luglio dalla Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale e che aveva registrato come primo firmatario il presidente Pierpaolo Pietrucci. A forte rischio ora sono anche le tratte Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma. Lo scrive questa a sera in una nota, arricchita anche dal documento votato in Consiglio regionale, Franco Rolandi della Cgil Abruzzo (h. 18,00)