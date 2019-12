Transumanza: Cozzi (Sulmona),grande risultato per l’Abruzzo

Sulmona:12 dicembre– Era atteso anche da Sulmona, Comune capofila di un vasto territorio montano, il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale, ufficializzato ieri dal Comitato intergovernativo riunito a Bogotà, in Colombia.

“E’ un risultato importante per l’Abruzzo e soprattutto per Sulmona, che, come capofila, scommette sull’indotto che potrà generare questo riconoscimento, se si tradurrà in una sinergia di tanti attori del nostro comprensorio, i quali potranno valorizzare la propria attività attraverso un’offerta di servizi turistici sempre più qualificata e variegata, considerando che la transumanza è un antico patrimonio delle nostre zone e questa antica pratica pastorale di migrazione stagionale delle pecore riguarda soprattutto aree interne svantaggiate”. Lo afferma l’assessore Manuela Cozzi “L’ Abruzzo ha avuto un ruolo determinante e questo risultato è frutto di un lavoro instancabile, durato quasi dieci anni, portato avanti da un partenariato che oggi va dalla Finlandia alla Grecia, in cui Abruzzo e Molise hanno rappresentato il motore trainante. Un ringraziamento è doveroso” conclude l’assessore Cozzi “a chi ha creduto ed ha collaborato affinché questo risultato diventasse tangibile”.(h. 14,30)