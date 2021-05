Tragedia sul lavoro lungo la statale 17

Sulmona, 20 maggio– Potrebbe essere stato un infarto fulminante a determinare la nuova tragedia sul lavoro verificatasi questa mattina lungo la statale 17 che ha stroncato l’esistenza di Luca Puglielli, di Pratola Peligna, 47 anni

L’uomo in quel momento si trovava alla guida di un muletto ed era impegnato in un cantiere, riattivato dopo alcuni mesi, per la costruzione di una rotatoria in prossimità dell’abitato di Popoli.Subito sono scattati i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto ogni sforzo è risultato vano perché l’uomo aveva già cessato di vivere.. La notizia è subito rimbalzata a Pratola e a Sulmona dove Luca era molto conosciuto perché era il presidente della società ciclistica Gravity Academy di Pratola Peligna ma anche perché fratello di Catia, avvocato,Presidente del Tribunale del malato.

.