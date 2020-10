Toti: gigantesca eredità Berlusconi si liquefa giorno dopo giorno

“Berlusconi ha detto che il mio progetto politico con Mara Carfagna non avrà fortuna? Ci mancherebbe, possibile. Ma credo che nessuno dovrebbe compiacersi del fallimento nella costruzione di una casa vicina, se nel frattempo sta crollando la propria. Tanto meno il Cavaliere, che ha una gigantesca eredità politica che si sta liquefacendo al sole giorno dopo giorno, come confermano le ultime amministrative. Atteggiamento un filo distruttivo e autolesionistico”. Così a La Repubblica il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Mi ero offerto per lavorare a un rinnovamento di Fi proprio con Mara, due anni fa. Ma in quella casa è impossibile ristrutturare alcunché. Se fallisce il nostro progetto, non perde Toti, ma restano privi di rappresentanza quei cittadini che ancora credono nella necessità di una forza moderata nel centrodestra. In questo momento vicino a noi vedo solo macerie”, ha concluso.