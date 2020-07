Tory Sashan, la misteriosa artista subequana

Sulmona, 17 luglio– La stava osservando ed apprezzando da tempo e per il suo modo di fare arte il maestro Elio Lucente. Ora, con la nuova opera ” Rain in Dublin” per Tory Sashan, la Cattelan abruzzese, è arrivata per Lucente la consacrazione a sua “discepola”.

Il poliziotto artista non manca occasione per esprimere all’artista molinese il suo costante compiacimento per la qualità espressa nel mostrarsi nel mondo difficile dell’arte.”Rain in Dublin” riprende,tra l’altro, un filone artistico del sempre più affermato artista pratolano vale a dire la pioggia.

Quasi volessero immortalare il gene artistico, di dannunziana memoria, che un po’ contraddistingue il DNA artistico e poetico abruzzese.Sarà per il suo costante proporsi passeggiando per ore in quel della pineta pescarese ove Tory Sashan ama trovare pace e ispirazione o per una sorta di simbiosi artistica con il maestro pratolano?

Lo sapremo col tempo. Quello che è certo è che in Abruzzo l’arte di utilizzare i colori si sta sposando sempre più, con Tory Sashan, con quella di fare poesia.