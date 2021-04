Tortoreto: e… la costa non c’è piu’. Pd: ecco perchè il centrodestra fa male alla nostra città

Tortoreto 16 aprile- L’erosione della costa teramana, ci preoccupa molti soprattutto per gli operatori economici coinvolti, Noi chiediamo al governo regionale : “quale futuro per gli operatori danneggiati dall’erosione ?” Così in una nota il Pd di Tortoreto

” Purtroppo ad oggi non si capisce quale sia il piano di salvaguardia della costa abruzzese- dice ancora il Partito Democratico- si parla tanto e quando arrivano delle risposte si rischia di danneggiare anche le attività della pesca, quindi non solo i balneatori non avrebbero le risposte attese con una soluzione al loro problema ma si andrebbe a colpire anche un settore che non c’entra nulla con l’erosione.

Proponiamo ai sindaci della costa di riunire un tavolo e ascoltare sia balneatori che pescatori, per cercare di progettare insieme il futuro di una delle economie più importanti della nostra zona, per adottare soluzioni definitive e non solo momentanee.Siamo vicini alla società produttiva ( Balneatori e pescatori ) e capiamo tutte le loro precauzioni per gli investimenti fatti, la politica della regione mette a rischio il reddito di tante famiglie…. FERMATEVI”.

.