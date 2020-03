Torneremo presto ad essere così

Sulmona, 29 marzo- L’emergenza creatasi a causa dell’epidemia del coronavirus a visto purtroppo emanare provvedimenti di restrizioni della libertà personale inevitabili e fondamentali, al fine di contenere la diffusione epidemica, i quali hanno determinato un’atmosfera triste e desolata, con le città deserte causa anche la chiusura delle attività. In quest’atmosfera e silenzio assordanti l’Italia, con la popolazione chiusa in casa, segue con il fiato sospeso l’evolversi dell’epidemia con la speranza che, al più presto possibile, la situazione torni alla normalità. Le strade, le piazze, i negozi, le attività, i locali da nord a sud ci auguriamo che tornino presto a nuova vita e che la situazione torni alla normalità, per la felicità e la gioia di tutti. Vedere la nostra Italia così desolata fa male a tutti.

Le immagini della preghiera di Sua Santità Papa Francesco, con la benedizione finale, in una Piazza San Pietro deserta e silenziosa, hanno fatto il giro del mondo ed entrano di diritto nella storia e nell’immortalità. Molta la commozione e l’emozione per questa cerimonia religiosa. Torneremo presto a nuova vita con le strade, le piazze, ed ogni realtà italiana, che torneranno ad essere gremite di cittadini, di turisti provenienti da ogni parte del mondo, i quali giungono sempre in gran numero nella nostra nazione per ammirare le bellezze che l’Italia, da nord a sud, offre e possiede da millenni. Opere artistiche annoverate fra le più belle e famose del mondo quali Fontana di Trevi a Roma sita in Piazza Trevi, sempre piena di turisti in ogni ora della giornate per ammirare la fontana, resa celebre anche dal regista Federico Fellini, con la scena nella quale protagonisti sono Marcello Mastroianni ed Anita Ekberg nel film La Dolce Vita. Piazza San Marco a Venezia, una delle piazze fra le più famose e frequentate al mondo, con i suoi negozi, i locali, la basilica, il palazzo ducale, le strade, le calli di Venezia sempre affollate di turisti di ogni nazionalità, sono solamente alcune delle innumerevoli realtà italiane. L’augurio più sincero è che l’Italia, come tutto il resto del mondo, tornino ad una vita normale, superando questo difficile momento deciso dal destino della storia.

Un’Italia provata ma unita e coesa da nord a sud con le sue professionalità in prima linea sin dall’inizio. La Repubblica Italiana è una delle potenze economiche d’importanza internazionale la quale possiede uno standard di vita notevole. L’insediamento delle popolazioni sul suolo italico rimonta alla notte dei tempi e precisamente alla preistoria; numerose sono state le civiltà che hanno vissuto nel nostro suolo nazionale. Molte sono state le presenze di altri popoli fra i quali i fenici e i greci, per poi avere l’era romana con il suo impero vastissimo per giungere sino ai nostri giorni. La nostra Italia tornerà presto ad una nuova vita, ad essere una delle mete turistiche fra le più ambite al mondo, proseguendo la sua storia millenaria illustre.

Andrea Pantaleo

