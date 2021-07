Torna Archemoon… storia e storie al chiaro di luna… in piazza!

La novità di questa edizione, che avrà come tema portante la piazza e ciò che essa ha rappresentato e rappresenta ancora per ogni comunità, soprattutto in questo difficile periodo che stiamo vivendo, risiede negli “oratori”, che saranno sempre degli amministratori del Comune che ci ospiterà, per ascoltare dalla viva voce di chi ha scelto di restare a vivere in questi borghi ed è stato chiamato ad amministrarli non solo il racconto del passato e del presente del proprio paese, ma anche i progetti e i sogni per il futuro.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 15 luglio alle ore 21:30 in piazza del Popolo a Pacentro (AQ), dove ad accoglierci sarà il dott. Francesco Terracciano, archeologo e Consigliere Comunale.

Con l’occasione si porta a conoscenza della cittadinanza che nei mesi di luglio e agosto la Pinacoteca Provinciale “Italo Picini” in via P. Mazara n. 40 (sede del sodalizio) sarà aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30.