Torna a Roccacasale ‘Borgo delle fate’ 2019

Roccacasale, 27 agosto- Tutto pronto per Borgo di Fate, l’evento fantasy-medievale che si svolgerà a Roccacasale il 31 agosto 2019 dalle ore 18:00 alle ore 06:00, ed il giorno 01 settembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Si tratta di una manifestazione artistico-musicale che vuole valorizzare e far scoprire vicoli, piazze ed angoli del Borgo tramite la magia e l’incanto di personaggi fiabeschi e artisti medievali. La messa in scena di opere teatrali, di performance artistiche itineranti, spettacoli circensi e concerti live a tema avvolgeranno i visitatori in un’atmosfera incantata. Lo spettacolo e la magia diverranno le chiavi di volta per rievocare leggende e tradizioni del misterioso borgo arroccato sulle pendici del Monte Morrone.

I visitatori verranno intrattenuti da 50 spettacoli artistici e musicali, dalla presenza di fate e fattucchiere, falconieri, da cornamuse, arpe e violoncelli che echeggeranno nelle piazze, e da erboriste ed artigiani che illustreranno all’interno di cantine e scantinati le vecchie tecniche e gli antichi mestieri. Inoltre, nel Castello De Sanctis, il Parco Nazionale della Majella, la Riserva Naturale Regionale, l’Oasi WWF Gole del Sagittario, i Sogni di Cinzia e l’Erboristeria Margherita svilupperanno laboratori didattici relativi al riconoscimento visivo ed olfattivo dell’erbe e piante spontanee della zona, ed un laboratorio illustrativo relativo alle tecniche di lavorazione dei tessuti vegetali.

L’evento si compone di 7 postazioni principali lungo la parte storica del paese: