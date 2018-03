Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Sulmona

Dopo alcuni mesi di silenzio nonostante l’urgenza e l’accavallarsi di una serie di problemi l’ Assemblea di Palazzo San Francesco torna oggi in Aula per affrontare alcunii argomenti “ caldi” che aspettano risposte ma anche nodi politici delicati come la situazione politca-amministrativa,il rimpasto della Giunta e la vicenda della omessa presentazione della domanda di contributi per la sicurezza sismicaprevisti dalla Finanziaria 2018

Sulmona, 20 marzo- Torna a riunirsi questo pomeriggio( ore 16,30) a Palazzo San Francesco il Consiglio comunale di Sulmona . Un appuntamento che fa “ notizia” da solo dopo il letargo di diversi mesi dell’Assemblea civica pur in presenza di fatti politici e amministrativi di straordinaria importanza che hanno riguardato la città. Infatti all’ordine del giorno dei lavori se si esclude l’approvazione di due schemi di convenzione per due bandi regionali e la comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva il pacchetto degli altri argomenti riguarda la discussione di problemi di natura politica di indubbio interesse. A cominciare dalle comunicazioni del sindaco sul rimpasto della Giunta comunale. Una vicenda che ha colto tutti di sorpresa ed ha aperto una serie di crepe all’interno della stessa maggioranza che ha comportato una verifica lunga e complicata ( ma si è conclusa ? E come ?) ed arriva solo oggi, con notevole ritardo,all’attenzione dell’Assemblea civica che invece dovevea essere coinvolta tempestivamente.

Altro argomento caldo è quello relativo alla discussione situazione politico amministrativa e poi la vicenda della messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio omessa presentazione della domanda di contributi previsti dalla Finanziaria 2018 Diverse poi le interrogazioni fra le quali spiccano quella sulla gestione loculi cimiteriali; sulle problematiche di Via del Cavallaro e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente. (h.9,00)