Tirabassi, la rotatoria ” Pratelle” a Pratola si farà

Sulmona, 26 aprile- La rotatoria in località “Pratelle “sul territorio comunale di Pratola Peligna si farà. Lo ha annunciato il Consigliere provinciale Mauro Tirabassi.” Le risorse necessarie, pari a 180 mila euro, sono state inserite nel bilancio e nel programma triennale delle opere pubbliche approvati in Consiglio provinciale nel corso della sua ultima riunione. L’impegno preso nello scorso novembre dal sottoscritto, in qualità di consigliere delegato alla viabilità – aggiunge Tirabassi- viene mantenuto e rispettato. Una politica, quella del Presidente Angelo Caruso, fatta di fatti e diimpegno concreto che ha trovato riscontro in una approvazione unanime del documento di bilancio e dei relativi allegati. Sarà ora compito degli uffici preposti portare a termine in tempi rapidi gli atti necessari alla realizzazione dell’opera”.(h.9,00)