Testa (Fdi): per la Pescara-Roma Rfi ringrazia la Regione per il lavoro svolto

Sulmona, 13 febbraio– L’Azienda Rete Ferroviaria Italiana ringrazia la Regione Abruzzo per l’approfondito lavoro svolto circa il progetto di potenziamento del collegamento Roma-Pescara, di cui si è conclusa la fase di pre-fattibilità. Nella nota ufficiale, viene messa in evidenza la capacità di aver molto ben individuato le necessità della mobilità regionale consentendo alla stessa RFI di specificare al meglio la proposta infrastrutturale di un’opera attesa da troppi anni. Il governo Marsilio, infatti, ha individuato dei punti fermi, imprescindibili , per la realizzazione di un intervento che sia all’avanguardia e che tuteli tutte le località interessate dalla tratta. Un progetto, quello elaborato dalla Regione, che sicuramente si distingue per l’ampia condivisione con il territorio, compreso l’Ente Parco Nazionale della Majella. Il plauso di Rfi, conferma l’ottimo lavoro fin qui svolto dalla Regione e come il consolidamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Roma –Pescara abbia da sempre rappresentato una priorità della programmazione infrastrutturale regionale. Ricordo anche come Fratelli d’Italia abbia prontamente presentato l’emendamento per far inserire la tratta, tra le opere da finanziare, all’interno del decreto “Rilancio” . Un risultato che, oltre a rendere merito al costante impegno del presidente Marsilio, segna di fatto una svolta per il futuro dei collegamenti strategici abruzzesi”. Così in una nota il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa.