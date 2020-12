Tar Lazio boccia Ministero Ambiente per vicenda discarica di Bussi. Commenti e reazioni

Sulmona, 3 dicembre- Il Tar Lazio, con sentenza n. 347/2020 ha dichiarato illegittimo l’annullamento di ufficio con cui il Ministero dell’Ambiente aveva azzerato la gara di appalto, da lui stesso aggiudicata anni prima, sull’area delle discariche abusive a nord dello stabilimento di Bussi. Il Tar ha così accolto i ricorsi di Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, Comune di Bussi e dell’aggiudicataria DEC-Deme, con una decisione che si conclude con la condanna dello Stato a 15.000 euro di spese di lite.

Guerino Testa Capogruppo Fdi in Consiglio regionale ““Giornata molto importante per la Regione Abruzzo ,per i cittadini interessati dal disastro ambientale delle discariche di Bussi e per le associazioni ambientaliste che per anni hanno condotto numerose battaglie sul tema. Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo l’annullamento di ufficio con cui il Ministero dell’Ambiente aveva azzerato la gara di appalto – da lui stesso aggiudicata anni prima sull’area delle discariche abusive a nord dello stabilimento di Bussi (Pe) – accogliendo i ricorsi della Regione Abruzzo, dell’Arta , del Comune di Bussi e dell’aggiudicataria Dec-Deme” Lo ha detto oggi il Capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Guerino Testa “ I contenuti della sentenza sono di totale censura nei confronti del Ministero dell’Ambiente – aggiunge Testa- infatti i giudici amministrativi parlano addirittura di “sviamento di potere” per qualificarne la condotta assunta sulla vicenda. Che la Regione avesse vinto ne eravamo certi perché esiste una sola e semplice verità : l’attività di bonifica , e conseguentemente la salubrità dell’ambiente e la salute dei cittadini , dipendono solo ed esclusivamente da Sergio Costa e dal Ministero che presiede. Verità che abbiamo ripetuto per mesi. Ricordo come il presidente Marsilio abbia scritto al Ministro anche poco prima dell’annullamento definitivo della gara, ma ancora una volta invano. Grazie a questa vittoria, la procedura in questione resta aperta e, dunque, il Ministero questa volta dovrà agire rapidamente. sprecare energie per difendere l’indifendibile, si impegnino collaborando concretamente per recuperare il prezioso tempo perduto”.

Lorenzo Sospiri Presidente del Consiglio regionale Abruzzo “Il pronunciamento odierno del Tar Abruzzo sul Caso Bussi, ovvero sul ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dal Comune, contro l’annullamento della gara d’appalto per le opere di bonifica, è sostanziale. Significa che il Ministero dell’Ambiente deve bonificare quelle aree, che ha il dovere di procedere con la rimozione delle discariche abusive a nord dello stabilimento, e che ha l’obbligo di procedere con il ripristino della salubrità dei luoghi a tutela di un territorio e dell’intera regione. E la condanna al pagamento delle spese di lite per 15mila euro testimonia la bontà dell’azione legale intrapresa dalla Regione stessa. Ora si proceda senza ulteriori indugi e tentennamenti a garanzia di un territorio che ha già patito a sufficienza”. È il commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri dinanzi alla sentenza del Tar. “Quell’intervento andava eseguito e quell’appalto non andava annullato, punto – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, bastano questi due elementi, sacramentati dal Tar, per raccontare l’epilogo di una vicenda lunga, dolorosa, in termini di salute pubblica e di spese a carico della collettività, e fatta di carte, ingegneria legale e documenti che spesso hanno avuto solo il compito di ritardare, procrastinare o impedire un intervento urgente e necessario. Noi lo abbiamo sostenuto sin dal primo giorno, sin da quando quella discarica della vergogna è venuta fuori, perché è evidente che mentre si indagava per accertare responsabili e responsabilità, comunque andava tutelata la popolazione con un’opera enorme, imponente, di pulizia, bonifica, di restituzione del diritto alla salubrità dei luoghi. E invece qualcuno ha preferito far scorrere acqua sotto i ponti e intrattenersi nel raccogliere fascicoli e faldoni. Oggi c’è una sentenza chiara, legittima, emessa dal Tar Abruzzo, oggi ancora una volta ci dicono che il Ministero dell’Ambiente deve operare per restituire Bussi alla sua regione e ai suoi cittadini cancellando una macchia dalla sua storia”