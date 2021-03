Suor Alessandra Smerilli, orgoglio d’Abruzzo ai vertici della Chiesa Romana

Sulmona, 25 marzo– Nominata dal Santo Padre sottosegretario per il Settore Fede e 5 del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale la Rev.da Suora Alessandra Smerilli, F.M.A., Docente Ordinario di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma”.

La nomina è stata resa nota nel bollettino quotidiano. Notevole affermazione per la abruzzese Suor Alessandra che riceve apprezzamento per la sua competenza ed il suo valore nello Stato Vaticano. Nelle nostre congratulazioni per così Importante percorso, specialmente nuovo per una donna ,sembra concretizzarsi ciò che Suor Alessandra stessa afferma nella sua ultima pubblicazione,ove nei dialoghi con la Prof. Cristina Bicchieri, un buon metodo ;secondo la economista Joan Robinson allieva di Keynes; che dovrebbe adottare una donna per raggiungere i traguardi della propria affermazione è: Non preoccuparsi degli uomini.

La notizia di questo prestigioso riconoscimento a Suor Alessandra che insegna economia presso l’Università Cattolica, autrice di numerosi saggi ha già fatto grande “ rumore” sui media nazionali e soprattto in Abruzzo dove in tanti la conoscono ma in pochi sapevano del suo prestigio nel mondo Accademico, scientifico e soprattutto culturale.

Originaria di Vasto, la città a cui è molto legata , la Prof.ssa Alessandra Smerilli che, oltre alla docenza nella Facoltà «Auxilium» di Roma, ha incarichi di insegnamento in altre istituzioni universitarie, è membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, ed è tra gli esperti del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra l’altro in qualità di Consigliere di Stato presta assistenza nell’elaborazione delle Leggi Vaticane e in altre materie di particolare importanza. La Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta da un Consigliere generale e da cinque Consiglieri di Stato, è l’organismo che esercita il potere legislativo nello Stato della Città del Vaticano. È il dicastero che detiene l’amministrazione de facto dello Stato della Città del Vaticano,

“Apprendo con emozione e profondo orgoglio che la cara Suor Alessandra è stata chiamata da Papa Francesco ad un nuovo importante servizio – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – attraverso il quale darà un contributo centrale per un nuovo umanesimo che parli di dignità di ogni persona, di rispetto tra culture diverse, di sviluppo ecosostenibile, di un futuro di pace per i nostri giovani.A Suor Alessandra, a cui ci apprestiamo a conferire la Civica Benemerenza, formulo, a nome dell’intera comunità cittadina, gli auguri più sinceri per questa nuova avventura!”.