Summer Camp Activity e Bike Park, dall’8 luglio ripartono i corsi di Mountain Lab

Giammaria Fisco: Roccaraso e Rivisondoli al centro del progetto ma vogliamo crescere negli altri Comuni

Roccaraso, 5 luglio- Attività motoria e presciistica, escursioni e trekking per un primo approccio con la montagna, tanto divertimento con le strutture del Parco Avventura e poi l’adrenalina del bike park per muovere in sicurezza i primi passi sulle due ruote oppure per specializzarsi e raggiungere la giusta confidenza con la mtb. Da lunedì 8 luglio ripartono i corsi del Summer Camp Activity, il progetto di Mountain Lab che per il quarto anno consecutivo ha definito un programma di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi che trascorreranno le vacanze estive nelle località dell’Alto Sangro. Si comincia, quindi, l’8 luglio con i corsi del Summer Camp Activity, che dal lunedì al venerdì, ogni settimana fino a settembre, proporrà – partendo dal Pratone di Roccaraso – un mix di attività sportive che hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini alla conoscenza della montagna all’insegna del divertimento.

Il 13 luglio torna poi anche il Bike Park di Rivisondoli con 5 sentieri con 3 livelli di difficoltà ed un campo pratica. Un’iniziativa che, dopo il successo degli ultimi anni, conferma anche il Mountain Lab Rent, fornito con bici Mtb per bambini, pedalata assistita, city bike e tutte le protezioni necessarie a provare il park in assoluta sicurezza.

“Anche quest’anno proponiamo un carnet di iniziative destinato ai più giovani che in tutte le attività potranno contare sulla competenza e sulla qualità certificata degli istruttori di Mountain Lab – ha spiegato il presidente dell’Accademia degli sport per la montagna, Gianmaria Fisco – vogliamo che i bambini si divertano in sicurezza ma che allo stesso tempo imparino a conoscere e a rispettare la montagna con il suo incredibile potenziale attrattivo. La nostra associazione sportiva – aggiunge il presidente di Mountain Lab – propone nuovamente questo Summer Camp che spinge insieme sport e turismo cercando di dare un contributo importante nella definizione di un’offerta che soprattutto nel periodo estivo è molto ricercata. Questo è un progetto di tutto il territorio – conclude il presidente Gianmaria Fisco – Roccaraso e Rivisondoli sono oggi in prima linea, ma da sempre Mountain Lab punta a crescere e contiamo l’anno prossimo di proporre nuovi sviluppi del progetto anche negli altri Comuni dell’Alto Sangro”.