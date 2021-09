Sulmona:un territorio unito contro i miasmi della discarica di Noce Mattei

Sulmona, 7 settembre- Nella giornata di ieri, gli abitanti della frazione delle Marane e dei comuni limitrofi si sono riuniti presso l’incrocio tra via Marane Palazzo, via Cappuccini e via Vicenne per protestare, nuovamente, contro i miasmi che si propagano dalla discarica di Noce Mattei e che non danno tregua alla popolazione. Si tratta di una lotta estenuante che vede i cittadini, da anni, coinvolti in prima linea nella trincea delle risposte mancate; I residenti del comune ai piedi del Morrone, hanno dibattuto circa la loro salute e quella ambientale sollecitando le autorità a trovare una soluzione definitiva.

Il Cogesa, direttamente chiamato in causa, a sua volta precisa che sono state compiute azioni per attenuare il fenomeno: la piantumazione degli alberi lungo il perimetro degli impianti di Noce Mattei, il ripristino della pavimentazione stradale, per riparare buche e avvallamenti sull’asfalto, muretti di delimitazione per lo scarico dei mezzi, nuovi portoni a chiusura ermetica e griglie di canalizzazione a ridosso delle rampe di travaso dei cassoni dell’organico. Lavori da trentamila euro.

“Non abbiamo mai avuto risposte, né sopralluoghi, da Asl e da Arta, davanti alle nostre denunce e all’allarme che da tempo abbiamo lanciato sul pessimo odore che sopportiamo in queste zone e sul fatto che molti abitanti di questa parte della città sono colpiti da malattie gravi” ha detto Augusto Fidanza, del comitato civico Morrone.

“Percependo io stessa i miasmi nella zona di Piazza Garibaldi, in cui vivo, decisi di scrivere al Prefetto di allora per verificare quali fossero le sanzioni a carico di Cogesa. Da quel momento non abbiamo mai smesso di lottare. È una battaglia che va avanti da anni e che non smetteremo mai di portare avanti fino ad arrivare alla soluzione che la popolazione merita di ottenere”, così ha concluso il candidato sindaco Elisabetta Bianchi.

“dobbiamo cercare – ha spiegato il candidato sindaco Gianfranco Di Piero- di rimediare all’attraversamento continuo da parte di mezzi maleodoranti, si potrebbe accedere all’idea, anche attraverso il ristoro ambientale, all’accesso di una via secondaria e dedicata ai mezzi Cogesa. Quindi, prevenzione e riciclo dei rifiuti, per evitare che questo problema possa trasformarsi in risorsa”

“Questa è la punta dell’iceberg, il Cogesa vuole aumentare la collina dei rifiuti, senza bonificare nulla e questo significa peggiorare la situazione rifiuti” ha chiarito Mario Pizzola del comitato cittadini per l’ambiente e ha concluso mettendo in guardia la popolazione dalla collocazione di un inceneritore nella zone che potrebbe essere sinonimo di grave pericolo per la salute di tutti.

Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il quale ha confermato che i problemi dei miasmi riguardano anche il suo paese, il candidato sindaco Vittorio Masci che si è detto perplesso riguardo l’adozione della sede del Cogesa presso la zona industriale e il medico ambientalista Maurizio Proietti che ha ricordato come segnalazioni sui rischi per ambiente e salute dei cittadini sono state già fatte senza però ottenere giusta e concreta attenzione. Unico assente il candidato sindaco Andrea Gerosolimo, impegnato nella presentazione della sua candidatura

