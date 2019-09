Sulmona:Successo alla Gomera per Miss Mamma Italiana

Sulmona, 6 settembre– Successo ieri sera a Sulmona, nel locale La Gomera, per la ventisettesima edizione del concorso nazionale Miss Mamma Italiana ,concorso nazionale aperto a tutte le mamme di età compresa dai venticinque ai cinquantacinque anni. Nove sono state le partecipanti e sono state Giusy Fonzodi San severo Foggia anni trentadue, Lucia Tosellidi Sulmona anni trentatre, Emanuela Teccarelladi Città Sant’Angelo anni quarantacinque, Valeria Marchionnedi Campobasso anni quarantuno, Dajana Petticedi Pettorano anni ventitré, Estella Priscillaanni trentatre, Aniona Cairidi Sulmona anni trenta, Ligia Daniela Biscadi Sulmona anni trentadue, Ombretta Cavallarodi Pratola Peligna anni quarantasei. È stata eletta Miss Mamma Italiana Valeria Marchionne, mentre la fascia glamour è stata vinta da Ombretta Cavallaro. La serata è stata presentata e condotta da Paolo Teti. Nel corso della manifestazione non sono mancate esibizioni e numeri di ballo eseguiti da Laura Villanuccie le sue allieve e da Luca Villanucci.

Molta la partecipazione da parte del pubblico. Per la giuria del concorso il compito non è stato facile tenuto conto della bellezza di tutte le partecipanti. Il concorso nazionale miss mamma italiana è ormai un classico ed un piedritto dei concorsi nazionali la cui iscrizione è gratuita. La sala da ballo Gomera di Sulmona è stata protagonista anche di quest’appuntamento che avviene in molte località d’Italia, da nord a sud della nazione. Il concorso nazionale missa mamma italiana è appuntamento di sfilata in passerella che vede essere protagoniste indiscusse le mamme. Ventisette edizioni del concorso sin qui avutesi sono la lapalissiana dimostrazione della fama, notorietà, che il concorso in questi anni ha raggiunto.

Andrea Pantaleo