Sulmona, 30 dicembre-Il Comitato“Sulmona,Stazione di Sulmona” a conclusione dell’anno 2017 intende fotografare lo stato dell’arte in merito ai lavori riguardanti l’area della stazione ferroviaria di Sulmona.

un altro anno è passato senza che il Viale della Stazione potesse essere consegnato alla città, ai pendolari e ai turisti con la nuova pavimentazione su tutto il suo tracciato anche in virtù dell’accordo Comune-Saca che ad Costatiamo con enorme dispiacere chepotesse essere consegnato alla città, ai pendolari e ai turisti con la nuova pavimentazione su tutto il suo tracciato anche in virtù dell’accordo Comune-Saca che ad oggi ancora ha portato concreti benefici al problema delle buche sull’asfalto.

Per quanto riguarda propriamente la stazione ferroviaria, con rammarico, registriamo che gli annunci di Rete ferroviaria italiana riguardanti l’istallazione di totem luminosi e displey per l’informazione al pubblico entro il 2017 sono stati disattesi. Auspichiamo che per il prossimo 2018 tutto ciò possa trovare la giusta concretizzazione, insieme ai potenziamenti delle linee ferroviarie del nodo di Sulmona ora in esecuzione: la nuova stazione di Pescara Porta Nuova e l’attivazione del raddoppio Guidonia-Lunghezza che tanti benefici porteranno al traffico ferroviario abruzzese.Buon 2018 a tutti gli amici pendolari e agli amanti della strada ferrata. (h.9,30)