Sulmona:sociale, l’avviso del progetto Care Giver HuB.

Sulmona,15 febbraio-“Ci teniamo ad informare tutti i cittadini residenti nei comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali Sociali, Peligno e Sangrino, che oggi è stato pubblicato sul sito dei Comuni Capofila, Sulmona e Castel di Sangro, l’avviso del progetto Care Giver HuB.

Purtroppo siamo consapevoli delle difficoltà che diversi nuclei familiari vivono, a rischio di esclusione sociale e discriminazione, in situazione di povertà grave, con bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti, in un periodo storico dove l’epidemia da Covid 19 ha aggravato la crisi economica sociale.

Questo vuole essere un supporto proprio a queste famiglie vulnerabili, che ha l’obiettivo di mantenere al domicilio il proprio familiare, rendendo accessibile la fruizione di servizi e prestazioni attraverso l’attivazione di Voucher utili per l’acquisto di servizi di cura, assistenza e sostegno Il Progetto si sviluppa su due Linee di Azione, presa in carico di nuclei familiari in situazione di disagio e percorsi formativi in favore dei Caregivers familiari.

Sui siti istituzionali, http://www.comune.sulmona.aq.it/ e https://www.comune.casteldisangro.aq.it/ sono disponibili l’avviso ,che spiega i dettagli, e il modulo per presentare la domanda” concludono gli Assessori ai Servizi Sociali del Comune di Sulmona e Castel Di Sangro, Attilio D’Andrea e Raffaella Dell’Erede