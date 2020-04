Sulmona:Sbic all’attacco, ora diamoci una mossa

Sulmona, 30 aprile– Secondo Sbic ( Sulmona Bene in Comune) l’Amministrazione attiva non ha ascoltato la nostra richiesta di Consiglio Comunale. Avevamo avanzato la proposta il 30 marzo scorso, ma niente si è mosso. Le Istituzioni devono recuperare la fiducia dei cittadini e questo si può fare attivando l’ascolto prima di tutto dei rappresentanti eletti. E’ francamente preoccupante notare che la maggioranza è tanto poco coesa che un singolo consigliere scrive un suo programma che, a giudicare da quanto letto, non ha nemmeno il conforto di assessori e uffici. Chiediamo che ci sia una risposta subito, che venga indetto un Consiglio. E poi, nel merito.

Dal prossimo primo giugno sarà possibile la riapertura di ristoranti e bar. SBiC ha già proposto e reitera l’invito ad occuparsi della possibilità di concedere a titolo gratuito spazi di suolo pubblico per le attività a vantaggio di clienti di ristoranti e bar. Avere più spazio significa concedere maggiori capacità di distanziamento sociale e quindi di ottemperanza alle norme.

Crediamo inoltre- spiega una nota– che sia importante per le piccole aziende commerciali, artigianali e di produzione la concessione di agevolazioni importanti per la TARI e l’IMU2020, valutando anche per i proprietari di negozi un provvedimento simile.

Per quanto riguarda la ZTL, ci sembra importante non fossilizzare il dibattito su favorevoli e contrari. Individuiamo interventi sapienti a partire dalle esigenze di distanziamento sociale imposte per i settori cui si faceva cenno; vedremo a cascata come comportarci. Esiste un’ipotesi dell’Arch. Vitucci che individua il Corso come asse pedonale della città: troveremo un luogo per discuterne?

Altro capitolo fondamentale per la ripartenza in Centro Storico e non solo è la necessità di spingere sull’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto. Come già sollecitato tante volte anche dall’Associazione Bicincontriamoci, operiamo in modo che si possa facilitare l’uso della bicicletta anche favorendo l’acquisto di bici elettriche.

E poi il capitolo Scuole. Quando i cantieri potranno riaprire bisognerà essere pronti alla severa ottemperanza dei protocolli stabiliti per il distanziamento e per tutte le misure di salvaguardia dei lavoratori. L’Amministrazione attiva metta ordine dove si rischia la confusione. Metta attorno ad un tavolo imprese e sindacati, progettisti e direttori dei lavori, per una corretta attuazione delle norme e dei protocolli esistenti. Insomma- conclude Sbic- bisogna muoversi più velocemente e con l’occhio al futuro. Molte città italiane stanno adottando misure simili a quelle che abbiamo proposto e molti comuni, anche nel circondario, hanno convocato Consigli comunali. Diamoci una mossa.