Sulmona,Sanità e la politica che non c’è. Ripartiamo da…..

La seduta del Consiglio comunale straordinario ” aperto” per la vicenda del Punto nascita ha riacceso i riflettori sulla sanità peligna,sulla sua organizzazione e sulle prospettive niente affatto incoraggianti.In queste ore sono tornate alla ribalta con forza alcune considerazioni del prof.Aldo Ronci che da anni si batte,tra le altre cose, perchè la città venga inserita fra i Poli di attrazione per non indebolire servizi essenziali (scolastici, sanitari e dei trasporti) e perchè il riconoscimento di Ospedale di primo livello dà diritto a tutta una serie di vantaggi e servizi al nostro Ospedale. Dopo due anni di silenzi e tante chiacchiere ( come non ricordare il voto del Consiglio comunale di Sulmona ( unico caso in Abruzzo) sulla riorganizzazione della rete Ospedaliera siamo tornati indietro di due anni.Non sappiamo se sarà ancora possibile ma la battaglia va fatta fino in fondo. Ecco perchè il Consiglio del prossimo 3 Novembre potrebbe segnare, nel segno dell’unità politica e della coesione territoriale,un nuovo punto di partenza anche se abbiamo perso molto tempo. Troppo.

Sulmona,28 ottobre– Cresce l’attenzione attorno alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Sulmona convocato per il prossimo 3 novembre 2018 allargato a tutti i sindaci, ai sindacati, ai parlamentari, al personale ospedaliero del territorio, in difesa del punto nascita di Sulmona. L’iniziativa assume un significato particolare anche se inserisce in un contesto di grande confusione e senza una strategia mirata. Perché ? Quella del Consiglio Comunale potrebbe e dovrebbe essere l’occasione per rilanciare la lotta contro il declassamento e il depotenziamento dell’Ospedale di Sulmona richiedendo che esso torni ad essere Ospedale DEA di 1° livello cosa questa che comporta la presenza del Punto Nascita.

Insomma tornare alle battaglie per difendere Sulmona fra i poli di attrazione e alla alla strategia a lungo sostenuta dal prof.Aldo Ronci fin dal luglio 2016 ( pubblicata sulle pagine del Corriere Peligno) e che molti hanno avversata o combattuto con polemiche,spesso di basso profilo, ma soprattutto prive di contenuti. Basti ricordare il comportamento del Consiglio comunale di Sulmona che aderì a maggioranza ,con un voto che fece scalpore in Abruzzo,al riordino della rete ospedaliera. Ora quella battaglia che sembrava impossibile oggi puo rappresentare la strada giusta per difendere la sanità sul nostro territorio.

Cosa diceva in sostanza Ronci: Il Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese (approvato con Delibera del Commissario ad Acta (DCA) n.55 del 10 Giugno 2016)

Declassa L’Ospedale di Sulmona da Ospedale DEA di I livello a Presidio Ospedaliero di base che ha diritto ad avere la presenza delle seguenti specialità:

o Pronto soccorso o Anestesia o Medicina o Chirurgia o Ortopedia

La gravità di tale declassamento, spiegava ancora il prof. Ronci, sta nel fatto che se anche la Regione decide per adesso di lasciare, in più rispetto a quelle sopra menzionate, l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e qualche Unità Operativa Semplice, nel tempo può tranquillamente decidere di chiuderle attivando la tecnica del mancato rinnovo del turnover o facendo prestare servizio presso altri Ospedali a dipendenti assegnati al SS. Annunziata; comportamenti questi ultimi preordinati per creare disservizi che saranno la giustificazione alla chiusura.

Farà chiudere il Punto Nascita dell’Ospedale di Sulmona non appena sarà pronto il Servizio di Elisoccorso prescritto dall’AGENAS senza prendere in considerazione la possibilità di avvalersi della deroga ai 500 nati all’anno.

(Nel Piano di riqualificazione a pag. 57 si conferma la riorganizzazione dei Punti Nascita intervenuta con Delibera del Commissario ad Acta (DCA) n. 10 dell’11 Febbraio 2015 che prevede la chiusura dei Punti Nascita compreso quello di Sulmona)

Piano di riorganizzazione della rete Ospedaliera (approvato con Delibera del Commissario ad Acta (DCA) n.79 del 21 Luglio 2016)

Fa perdere 6 UOC

o Neurologia che diventa UOS o Ostetricia e Ginecologia che diventa UOSD o Anestesia e Rianimazione che diventa UOSD o Urologia che diventa UOSD o Radiologia che diventa UOSD o Direzione Sanitaria che diventa UOSD

La gravità di questo provvedimento sta nel fatto che figure professionalmente valide difficilmente accetteranno incarichi per diventare Responsabili di UOSD per motivi economici e professionali e quindi, venendo a mancare i responsabili e affidando incarichi a figure di secondo piano , si determineranno le condizioni per la chiusura anche di queste Unità Operative.

Chiude Laparoscopia chirurgica che era una UOSD

Fa scomparire Medicina nucleare perché da UOSD diventa Servizio Fa perder 6 Servizi (Ematologia,Malattie endocrine,Nefrologia,Allergologia Diagnostica vascolare e Angiologia Terapia fisica) Fa perdere 6 posti letto che da 166 della dotazione attuale diventano 160

(I posti letto attualmente in dotazione sono 166 e non 146 come sostenuto in quanto bisogna considerare anche i 20 posti di lungodegenza che erano e sono tuttora in dotazione al SS. Annunziata anche se inattivi).

A tutto ciò si deve aggiungere che Il Centro Abruzzo oltre al declassamento dell’Ospedale di Sulmona, vede anche il depotenziato l’Ospedale di Castel di Sangro. Secondo Ronci Per le Aree Interne Montane in via di spopolamento, la disponibilità dei servizi essenziali (scolastici, sanitari e dei trasporti) contribuisce ad aumentare il benessere dei residenti e costituisce la pre-condizione per l’innesco dello sviluppo locale in quanto garantisce il permanere della popolazione e incrementa l’attrattività dei territori.

Il declassamento e il depotenziamento dell’Ospedale di Sulmona, descritti prima:

 costituiranno un ostacolo per qualsiasi strategia locale di sviluppo perché renderanno incerte e insoddisfacenti le prospettive di vita degli individui che risiedono o vorranno venire a risiedere in questi territori;  comporteranno, per i residenti nel Centro Abruzzo, un peggioramento della qualità della vita e li costringerà a spostamenti lunghi, defaticanti e costosi verso l’Ospedale dell’Aquila;  determineranno un progressivo ulteriore spopolamento e una crescente emarginazione del Centro Abruzzo.

Lo svuotamento dell’ospedale di Sulmona dipende dal fatto che il decreto Lorenzin prevede per i presidi ospedalieri di I livello un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti. Ci troviamo di fronte a un tipico taglio lineare che la stessa Lorenzin ripetutamente dichiara di non voler applicare. Viene spontaneo chiedersi come mai nessuno ha riflettuto al fatto che un bacino di utenza non può essere lo stesso nei territori della Pianura Padana o del Tavoliere delle Puglie e nei territori che si trovano sulla Dorsale Appenninica caratterizzati da piccoli comuni in via di spopolamento, in zone montagnose e con bassa densità abitativa. Si pensi alla Provincia dell’Aquila che ha il suo territorio tutto in zona montagnosa nella quale si trovano le tre vette più alte dell’Appennino (Gran sasso, Maiella e Monte Velino).

Queste riflessioni di Aldo Ronci si riferivano all’estate del 2016. A distanza di due anni la convinzione che la battaglia per i Poli di attrazione aveva un suo fondamento e una sua validità viene confermata in pieno ( che malinconia per quanti si battevano per il contrario anche contro gli interessi della città e del territorio) così come è stato dimostrato che il problema del punto nascita con un Ospedale di primo livello non avrebbe ragione di essere messo in discussione né oggi,né domani. E allora l’auspicio è che la politica locale ,prima di tutto, possa trovare la lucidità e la coesione di unirsi in una battaglia di civiltà ripartendo proprio da dove siè fermata imboccando strade sbagliate. (h. 16,00)