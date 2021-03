Sulmona,Recovery Plan e Regione: per il sindaco Casini:”Partita aperta se..”

Com’era facilmente prevedibile la rivelazione del prof. Aldo Ronci che ha riferito della vicenda di un incontro partenariato tenuto il 2 dicembre scorso al quale hanno partecipato i Comuni Capoluogo di Provincia, ed alcuni enti e associazioni ma senza la presenza dei rappresentanti dei Comuni di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano ha scatenato una serie di reazioni e polemiche. In quella occasione Marsilio ha anche annunciato ai presenti che il 15 ottobre 2020 è stato inviato al Governo Nazionale il contributo della Regione Abruzzo al PNRR (Recovery Fund). Tale contributo comprende anche 74 Schede progettuali tra le quali non ce n’è nessuna che si riferisca a Sulmona e al Territorio Peligno. Nelle ultime ore sul problema è intervenuto anche il sindaco. Anna Maria Casini che ha confermato che la proposta regionale non è stata concertata con nessun territorio ” però nulla è perso. Dobbiamo attrezzarci perché le risorse arriveranno e noi come città e come territorio dobbiamo essere pronti con idee e progetti precisi”. Come dire a Sulmona il tempo delle chiacchiere e delle polemiche è finito servono ” coesione e fatti concreti”

Sulmona, 22 marzo- “Non è tardi per ragionare insieme per una proposta unica, integrata e dal basso per il rilancio della Valle Peligna, Valle del Sagittario e Subequana da presentare in tempi brevi sui tavoli regionali e nazionali. Il contributo regionale al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) presentato ad ottobre da Regione Abruzzo non è stato concertato ufficialmente con nessun territorio ed è un vero peccato perchè sicuramente più debole e insufficiente, carente di una visione strategica di fondo e di interventi realmente collegati alle necessità delle varie aree. Lo sostiene il sindaco della città Anna Maria Casini per avviare una riflessione sulle preoccupazioni sollevate ieri con la rivelazione che si è determinato ieri

Si attende che quelle proposte siano integrate, precisate e poste a confronto con i territori, su risorse realmente disponibili dal Governo Draghi che deve concludere una concertazione in particolare con le regioni del Sud per focalizzare i grandi progetti e affinare il Recovery Plan per rilanciare il Sistema Paese.

“Intanto i comparti economici e sociali e i sindaci delle aree interne, spiega ancora il sindaco Casini, in questi mesi hanno incalzato lo sviluppo della mobilità ad idrogeno, insieme alla velocizzazione della Roma Pescara per persone e merci (che qualcuno sta tentando di rimettere in discussione a favore di altre regioni) che ha visto anche circa 60 sindaci delle aree interne promuovere una forte istanza per riequilibrare finalmente una Regione divisa in due, con queste grandi politiche. Proprio per questo dobbiamo proseguire con forza, difendere questi progetti strategici, cercare un dialogo con i decisori regionali e nazionali ed essere capaci di proporci senza indugio con idee concrete e condivise su temi chiave per lo sviluppo delle nostre Valli che ne valorizzino i punti di forza ad integrazione di quanto già previsto.

Ma serve volontà di sano protagonismo da parte di tutte le forze politiche, economiche e sociali locali e una forte volontà politica dei nostri rappresentanti nel governo regionale e nazionale per sostenere con energia il rilancio di quest’area nell’ambito degli strumenti di programmazione in corso di definizione quali il Recovery Plan, ma anche la Programmazione di fondi strutturali 2021 – 27, ascoltando in primis le istituzioni locali. Noi sindaci, in questi due anni, malgrado le tante difficoltà e la grave emergenza sanitaria cui siamo stati impegnati quotidianamente, abbiamo fatto la nostra proposta nella Carta dei Comuni delle Valli incentrata sui temi delle infrastrutture, sistema del trasporto pubblico e digitalizzazione, sviluppo della mobilità sostenibile e turismo, declinata in modo puntuale anche nel progetto “Cuore d’Abruzzo in bici”, sperimentazione di tecnologie per la prevenzione dei rischi, valorizzazione del patrimonio e dei centri storici, attrazione dei talenti per contrastare lo spopolamento.

E’ proprio su questo infatti che si sta incentrando la concertazione con i vari comparti sociali ed economici locali. Con parti sociali, industria commercio, artigianato, turismo e servizi, già incontrati nelle scorse settimane nei tre tavoli svolti in modalità telematica, e poi nei prossimi con agricoltura ed edilizia, sto promuovendo con i sindaci proposte concrete e condivise da portare insieme in Regione e al Governo per superare la marginalizzazione cui questi territori da decenni sono stati confinati, a causa del nostro ormai consolidato ritardo infrastrutturale e socio economico. Ora le risorse ci sono e siamo ancora in tempo per chiedere investimenti anche qui, in servizi essenziali come sanità, formazione e istruzione, giustizia, inclusione sociale e cultura, assi strategiche del Recovery Plan.

Rispetto al passato pertanto non ci sono più scuse e dobbiamo evitare la tentazione del facile populismo e del piangerci addosso. Così , conclude,se Maometto non va alla Montagna sarà la Montagna ad andare da Maometto con proposte sostenute spero finalmente con la determinazione e la coesione che solo la forza delle idee e dell’unione di un intero territorio può dare, cercando sinergia con l’intero sistema provinciale”.