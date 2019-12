Sulmona,pronto il nuovo Piano di Protezione Civile

Il provvedimento è stato adottatao oggi dalla Giunta comunale secondo i criteri e gli indirizzi regionali.Strumento fondamentale per la città sul quale si stava lavorando da tempo e che consente di affrontare al meglio la gestione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, incendio, compresa la rivisitazione della aree di ammassamento e accoglienza.Fra gli altri obiettivi nonché la mappatura degli edifici strategici in città. La soddisfazione del sindaco Casini e dell’Assessore Tirimacco

Sulmona,18 dicembre– E’ stata deliberata oggi dalla Giunta la presa d’atto dell’aggiornamento del Piano di emergenza comunale di Protezione Civile secondo i criteri e le linee guida regionali. Il Piano così aggiornato riguarda la gestione dei rischi sismico, idraulico e idrogeologico, incendio, compresa la rivisitazione della aree di ammassamento e accoglienza, nonché la mappatura degli edifici strategici in città.

“Si tratta di una tappa fondamentale, sulla quale si sta lavorando da tempo, che conclude la fase di pianificazione per la gestione della complessa macchina di Protezione Civile in caso di emergenza, potendo avvalersi di uno strumento efficace, funzionale ed aggiornato. Contestualmente si stanno portando avanti, inoltre, azioni di formazione e aggiornamento di tutti gli attori di Protezione Civile che, proprio sul Piano, dovranno essere pronti per intervenire secondo le varie responsabilità e funzioni”. E’ quanto dichiara il sindaco Annamaria Casini.

L’assessore alla Protezione Civile Mauro Tirimacco afferma: “Ringrazio il Settore tecnico del Comune e quanti hanno operato al fine di raggiungere questo obiettivo importante per la nostra Città. Il documento dovrà ora essere validato dalla Regione e auspico che possa essere portato in Consiglio comunale nel più breve tempo possibile per l’approvazione”. (h. 18,00)