Sulmona:presentati i lavori di ristrutturazione di Palazzo Sardi

Sulmona, Ottobre– Presentato a Sulmona, nella sede della Comunità Montana, il progetto per i lavori di ripristino dello storico Palazzo Sardi considerata una delle dimore fra le più avvenenti del centro storico di Sulmona, oggi di proprietà della Comunità Montana. Presenti il Commissario della Comunità Montana Eustacchio Gentile con gli architetti Maria Rosaria Greco responsabile unico del procedimento, Antonio Bolino e Nicola Guerra. Il costo dell’intera messa in sicurezza e ripristino è stimato in ottocentomila euro.

Tale intervento, ha avuto inizio con la delibera CIPE numero 48/2016, insita nel programma pluriennale per gli interventi per il terremoto che ha interessato l’Abruzzo nel 2009, nella quale sono compresi anche i comuni al di fuori dal cratere. I lavori di recupero e messa in sicurezza della dimora interesseranno anche gli affreschi secolari, collocati al’interno del palazzo, oltre a ripristinare le volte purtroppo lesionate dal sisma del 2009. Saranno impiegati materiali di ottima qualità al fine di garantire il miglior trattamento delle strutture e dei particolari che verranno restaurati. I lavori determineranno il rafforzamento sismico e la messa in sicurezza delle mura. Se non si interviene come ha sottolineato Eustacchio Gentile si potrebbe correre il rischio che, in caso di una nuova scossa, augurandoci che non avvenga mai, i danni potrebbero aumentare. I lavori avverranno per settori d’intervento.

Il sisma del 2009 è stato terribile e i danni che l’edificio ha subito sono tangibili. Seguirà regolare gara d’appalto per assegnare i lavori alla ditta. Gli interventi saranno seguiti dalla soprintendenza in quanto il palazzo è bene storico. Il commissario Eustacchio Gentile non ha nascosto l’emozione e la soddisfazione per aver raggiunto ed ottenuto l’obiettivo di mettere in sicurezza l’edificio. Il palazzo è patrimonio non solo della secolare città di Sulmona, ma dell’intero territorio; in futuro potrebbe diventare anche la sede d’importanti avvenimenti.

Guardando alla storia secolare della città di Sulmona la nobile genia Sardi, originaria della Sardegna, giunge prima nella città di Pisa, in seguito a Sulmona, dopo essersi fermati prima a Napoli. La genia vanta mastrogiurati, sindaci, capi consiglio, luogotenenti, feudatari di Torre de Passeri, Musellaro, Cantalupo sol per citarne alcuni. Il palazzo, oggi sede della Comunità Montana, vanta una storia illustre: se quelle mura avessero la possibilità di argomentare e parlare racconterebbero avvenimenti storici straordinari. Recuperare e mettere in sicurezza Palazzo Sardi significa preservare la storia illustre della millenaria città di Sulmona. Sulmona è città d’arte e cultura: palazzo Sardi è uno dei tanti gioielli che compongono il mosaico storico della città, patria del poeta Publius Ovidius Naso.

Andrea Pantaleo