Fino all’11 marzo una cartolina e filatelica e un annullo speciale

Sulmona, 6 marzo – Anche a Sulmona Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. In città, i due prodotti filatelici saranno disponibili fino all’11 marzo, nell’ufficio postale dipiazza Brigata Maiella.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano.

Nei 158 uffici postali della provincia dell’Aquila, su un totale di 425 dipendenti tra direttori, operatori di sportello e figure di staff, lavorano 277 donne. Il 65%, 11 punti percentuali in più della media nazionale. Inoltre, in tutta la provincia sono 73 le donne che ricoprono incarichi di responsabilità. Tra loro Roberta Iacovozzi, a capo della Filiale provinciale.

Nel settore recapito, su un totale di 203 dipendenti tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e figure di staff, in tutto il territorio provinciale lavorano 112 donne (il 55%). Donne in maggioranza in tutti i Centri di Distribuzione della provincia, compreso quello di Sulmona (21 donne e 18 uomini).