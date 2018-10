Sabato 27 ottobre proponiamo nuovamente un giro per il centro storico e non solo, seguendo il filo conduttore dell’acqua e delle fontane storiche di Sulmona “Pedalando alla ricerca delle antiche fontane”. L’appuntamento è alle 9,30 in piazza XX settembre, da lì partiremo per quella che sarà non solo una biciclettata, ma anche una vera e propria ricognizione e indagine sullo stato delle splendide e antiche fontane della nostra città. Un patrimonio storico e artistico che deve essere recuperato e tutelato, una ricchezza comune come l’acqua fresca e pulita che ci regalano (non tutte purtroppo). L’escursione si concluderà per le 12,30, è adatta a tutti ed è gratuita, a parte il costo dell’assicurazione che è di 5 euro (2 euro per i soci Fiab). “Questa fanno sapere gli organizzatori- sarà anche l’occasione per avviare la campagna di tesseramento per l’anno 2019”.