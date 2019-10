Sulmona,ora in Comune il partito piu’ forte è quello delle.. donne

Sulmona,9 ottobre– Ormai le sedute del Consiglio comunale di Sulmona non fanno piu’ notizia nel senso che appaiono,ogni volta, come un oggetto misterioso, spesso fastidioso o irritante, comunque inutile per una città che ha mille problemi e disfunzioni che aspettano risposte

Eppure dopo la lunga pausa estiva di oltre due mesi l’Assemblea di Palazzo san Francesco ha mandato in scena stamani il solito copione caratterizzato da capricci e litigi su banalità inutili come quella relativa al problema della sistemazione in Aula dei consiglieri comunali di questa o quella coalizione passati da uno schieramentro all’altro.

In una città normale, ma anche in tanti piccoli e grandi centri, la questione si sarebbe risolta in pochi minuti. Invece a Sulmona c’è voluta tutta la mattinata per cercare di trovare la giusta interpretazione ad un regolamento che va comunque corretto e adattato ai mutamenti della politica del civismo dove non è previsto ancora il gruppo misto e dove la transumanza da una formazione all’altra viene interpretata a seconda dei casi o di come fa comodo.

I soli aspetti degni di nota fino a questo punto della seduta sono stati la presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Fabio Ranalli, la surroga con la giovane Claudia Fauci e l’elezione a Vice presidente dell’Assemblea del Consigliere Brno Di Masci in sostituzione appunto di Ranalli

L’ingresso in Consiglio di Fauci rafforza ora la presenza femminile nella massima assise civica tanto che le donne appartenenti ai vari gruppi sono ora cinque ( compresa il sindaco Casini) e addirittura sei se si tiene conto dell’Assessore alla cultura Cozzi ( di nomina esterna). Un bel gruppo,anzi il partito piu’ numeroso e piu’ forte numericamente, non c’è che dire, di diversa formazione e cultura politica ma tutte sicuramente animate da grande passione politica che potrebbero,forse ,far bene per la città solamente se riuscissero ad essere un po’ piu’ coese e solidali almeno su taluni aspetti della vita di questa città e sfidare il variegato gruppo degli uomini che finora è apparso inadeguato alle attese della città che merita sicuramente molto di piu’.(h. 14,00)