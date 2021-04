Sulmona:oggi torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona, 26 aprile- Il Consiglio comunale è stato convocato per oggi pomeriggio con inizio alle ore 14,30. All’ordine del giorno dei lavori una comunicazione del sindaco in merito alla composizione della giunta comunale, alle modifiche composizioni gruppi consiliari e commissioni consiliari permanenti . Subito dopo l’Assemblea si occuperà del Piano di valorizzazione e di alienazione degli immobili comunale dell’anno 2021; Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e all’attività produttiva e terziaria ;Adozione programma triennale OOPP 2021/2023 ed elenco annuale 2021 Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del Canone Mercatale Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP); Documento Unico di Programmazione;Bilancio di previsione 2021/2023

La seduta si terrà su piattaforma Zoom ed in diretta streaming su CIVICAM.