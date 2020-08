Sulmona:mostra di pittura di Hassan Yazdany, Francesco Svizzero, Mario Sulprizio

Sulmona, 30 agosto– Gli appuntamenti di Rotonda in Arte continuano con l’erudizione la quale si conferma essere protagonista assoluta nella città di Sulmona, da sempre capoluogo peligno d’arte e cultura. Inaugurata a Sulmona, alla Rotonda di San Francesco, la mostra di pittura di Hassan Yazdany, Francesco Svizzero, Mario Sulprizio, i quali hanno esposto circa cinquanta opere per un itinerario pittorico d’encomiabile estro, genialità. Presenti gli artisti, l’assessore al comune di Sulmona Luigi Di Cesare, Latifa Benharara presidente dell’Associazione culturale Ilhem, associazione che ha organizzato l’evento. Latifa Benharara è originaria del Marocco ma è nata in Italia ed è anch’essa Sulmonese, abruzzese d’adozione.

La mostra aperta da ieri,sabato, 29 agosto a venerdì 4 settembre incluso ed osserverà i seguenti orari d’apertura: dalle dieci e trenta alle dodici e trenta, dalle diciassette e trenta alle diciannove e trenta, dalle ventuno alle ventidue e trenta. La pittura nella città di Sulmona, nel territorio peligno, si conferma essere pilastro di innumerevoli appuntamenti culturali, i quali vedono sempre la partecipazione dei cittadini, desiderosi di non mancare. Nel corso della storia la pittura ha da sempre caratterizzato ogni periodo storico, ogni secolo, con i suoi artisti i quali hanno lasciato ai posteri opere di pregio. Hassan Yazdany è iraniano di nascita, ma da decenni è Sulmonese ed abruzzese d’adozione, Francesco Svizzero è nativo di Prezza, Mario Sulprizio è Sulmonese; essi rappresentano una preziosa, affascinante trilogia dell’arte della pittura, avendo creato opere di gran pregio artistico. Non hanno nascosto la loro soddisfazione ed emozione, nell’aver allestito questa mostra di pittura, la quale continua ad impreziosire gli appuntamenti culturali e sociali della città di Sulmona.

La millenaria città Ovidiana, patria del’immortale poeta latino Publius Ovidius Naso, può fregiarsi ancora oggi di rinomati pittori. Presente inoltre Umberto Malvestuto, docente in pensione, pittore e scultore famoso, da sempre vicino alla Giostra Cavalleresca di Sulmona, alla Camerata Musicale Sulmonese, avendo curato le scenografie di rinomati appuntamenti sia della Camerata, sia delle edizioni del concorso internazionale di canto lirico Maria Caniglia. altra identità della città di Sulmona. Altra giornata di emozioni, cultura, arte, quella che si è vissuta alla Rotonda di San Francesco, con la pittura la quale continua il suo itinerario secolare continuando ad elargire nuove indimenticabili emozioni. L’associazione culturale Ilhem, ha allestito un cartellone di eventi ottimi, i quali hanno visto la presenza di artisti di fama, del pubblico, dei turisti che, in questo periodo dell’anno, giungono in gran numero nella città di Sulmona.

I prossimi appuntamenti do Rotonda in Arte sono fissati per sabato 5 settembre alle ore 18 con l’esposizione dei partecipanti al laboratorio di disegno dal vero e live drawing con modelli, e domenica 6 settembre sempre alle ore 18 con l’incontro fumettistico con Aldo Amandolini ed Antonio Silvestri, giochi collezionabili e da tavolo.

Andrea Pantaleo