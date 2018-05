Sulmona: l’ultimo saluto a Giuseppe Cavicchia

Sulmona, 23 maggio– Si sono svolti nel pomeriggio, nella Cattedrale di San Panfilo, i funerali di Giuseppe Cavicchia per tutti e non soltanto per gli amici più cari Pino, noto ristoratore della città. Molta la partecipazione della comunità sulmonese la quale ha sentito il dovere di non mancare, di stringersi vicino alla famiglia Cavicchia, in questo momento di dolore e tristezza, facendo sentire Loro la fondamentale solidarietà.

Presenti la Moglie Ombretta, la figlia Camilla, i genitori Paolo e Rosa, il fratello Enzo. L’omelia funebre è stata officiata da Don Gilberto il quale ha ricordato i valori della Fede Cristiana. Giuseppe lascia un’eredità importante fatta di professionalità, impegno nel lavoro e verso la famiglia; molti occhi erano velati dalle lacrime per un giovane scomparso improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile. Giuseppe quando mi incontrava, o transitavo dinnanzi il Suo ristorante sito in Piazza Garibaldi, mi salutava sempre con affetto ed il Suo immancabile sorriso e simpatia, qualità che ha sempre mostrato verso la mia persona. Il mondo del lavoro, il settore della ristorazione, perdono un professionista valido, un cuoco eccellente. Da questa sera la salma di Giuseppe Cavicchia riposerà nel cimitero civico della città di Sulmona. Anche a nome del Direttore e della Redazione del Giornale porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cavicchia per la perdita dell’amato Giuseppe. Per tutti e non soltanto per gli amici era Pino e mi permetto anch’io di salutarlo in tal modo. Ciao Pino grazie di tutto.

(Andrea Pantaleo)