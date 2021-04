Sulmona:l’operazione IGEA dell’Arma dei Carabinieri. Il sindaco”Grazie!!”

Sulmona, 30 aprile– L’epidemia del Coronavirus da oltre un anno sta mettendo a dura prova il mondo intero e, tutte le istituzioni dello Stato italiano, sono in prima linea al fine di prestare aiuto alla collettività. L’arma Dei Carabinieri, forza armate italiana, ha realizzato l’operazione IGEA nelle regioni dell’Abruzzo e del Molise, allestendo cinque drive nelle città di Sulmona, Aquila, Avezzano, Vasto, Campobasso, al fine di effettuare i tamponi e prestare ogni tio di aiuto ed assistenza. Questa mattina il Sindaco della città di Sulmona, Annamaria Casini, ha voluto rendere omaggio e salutare i militari della Benemerita impegnati nel piazzale dell’incoronata, dove sono stati allestiti i tendoni. Il primo cittadino ha salutato e ringraziato tre donne militari dell’Arma: il tenente medico Ilaria Scanu, i carabinieri ed infermiere Alessia Scoglio, Elena Matteo; presenti inoltre il capitano Maurizio Di Nino Guida comandante della compagnia carabinieri di Sulmona, il maresciallo maggiore aiutante Luigi Lucente comandante della Stazione dei Carabinieri di Sulmona.

Non è mancato il tradizionale omaggio da parte del Sindaco il quale ha consegnato alle tre militari dell’Arma i confetti realizzati con le secolari ricette. Sono cinque in tutta Italia i centri controllo dell’Arma dei Carabinieri, allestiti nelle regioni Abruzzo e Molise, mentre nel resto della nazione sono stati preparati dalle altre forze armate. L’operazioneIGEA è stata approntata e decisa dal Ministero della Difesa. La Benemerita fedele nei secoli, con i suoi oltre due secoli di storia autorevole ed imperitura, ancora una volta è in prima linea al fine di prestare il suo aiuto a chiunque in difficoltà e nello stato di bisogno; i valori dell’Arma si confermano ancora una volta essere preziosi, fondamentali. Nel Secoli Fedele, ad Obbedir Tacendo, la salvaguardia dell’illustre nazione, dell’eminente popolazione; valori indelebili i quali, dal 1814, anno di fondazione dell’Istituzione italiana, caratterizzano l’Arma dei Carabinieri con la sua storia gloriosa. La pandemia del Coronavirus ha messo il mondo intero in grande difficoltà, rafforzando i valori della solidarietà, dell’unità nazionale, consacrati nella carta costituzionale ed aventi, come emblema, il Tricolore italiano. Sin’ora sono stati effettuati nel drive di Sulmona diecimila ventidue tamponi quale realtà tangibile, inequivocabile, dell’impegno e della presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio. I centri di controllo sono stati allestiti ad Aquila presso Preturo, a Sulmona nel piazzale dell’incoronata, ad Avezzano nei pressi dell’ospedale civile.

L’istituzione dell’Arma dei Carabinieri, in primis Corpo dei Carabinieri Reali, è una forza di polizia italiana con funzioni militari e, dal 2000, è stata insignita ed elevata al rango di forza armata. Guardando alla sua storia rimembriamo che, nel corso della Restaurazione, Vittorio Emanuele I di Savoia al suo rientro a Torino pensa in grande circa la fondazione di una prestigiosa istituzione militare. All’inizio del XIX secolo ed esattamente con la legge reale 13 luglio 1814 le Regie Patenti, istituisce il corpo dei Carabinieri Reali aventi compiti specifici di polizia. Nel corso del Risorgimento, con le sue 101 battaglie storiche, i carabinieri saranno impiegati ed impegnati su vari fronti e, a seguito dell’Unità d’Italia, i carabinieri reali diventano arma del regio esercito mediante il Regio Decreto 24 gennaio 1861alla pari delle altre armi e reparti della fanteria, cavalleria, artiglieria. Molte nel corso della storia sono stati le operazione e le battaglie nelle quali l’arma ha preso parte da protagonista; ancora oggi è in prima linea in questa ultima battaglia dettata dal destino della storia, quella dell’epidemia del Coronavirus, con l’ardimento dei suoi appartenenti, formati ed aventi i valori indelebili dell’Arma dei Carabinieri, ai quali porgiamo ancora una volta il nostro più sentito grazie. Onore all’Arma dei Carabinieri, al suo valore, sublime espressione del nostro tricolore.

Andrea Pantaleo