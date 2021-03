Sulmona:Le vicende del CPIA , la dislocazione degli Uffici delle Entrate e la insoddisfazione della Salvati

Sulmona,10 marzo– “Durante il consiglio comunale di oggi ho presentato un interpellanza sul CpiaIl Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (CPIA) riconosciuta dal 1 settembre 2015 e una interrogazione relativa alla futura dislocazione dell’Agenzia delle Entrate e dei Carabinieri Forestali”.Lo riferisce questa sera la Consigliera Robarta Salvati Capogruppo ( Lega)

” Questa mattina- riferisce Salvati- ha riferito in merito, l’Assessore Luigi Di Cesare che si era detto pronto a seguire con attenzione il problema.Le sue risposte- aggiunge- sono state: che da ricognizioni fatte personalmente nelle scuole ha trovato sempre la non disponibilità ad ospitare il CPIA . Su palazzo Liberati ( Meliorati)sede da me individuata e proposta , dietro suggerimento degli uffici comunali, nonostante lo spazio sia libero ed accessibile, lui riferisce che bisogna ancora attendere, ma cosa bisogna ancora attendere non ci è dato sapere. Allora le rispondo, che di queste prese in giro ne abbiamo le tasche piene.”.

Per quanto riguarda invece il problema della dislopcazione dell’Agenzia delle Entrate ”La loro sede attualmente è in Via Salvemini, il loro contratto di locazione scadrà nel 2022 e non verrà rinnovato. L’amministrazione- spiega ancora Salvati– come ci viene riferito dall’assessore Luigi Di Cesare, si è adoperata per recuperare spazi presso la caserma “Pace” e la caserma “Cesare Battisti”, senza però pensare che la zona di via Salvemini e l’adiacente piazza “Capograssi” sono state già fortemente colpite dalla chiusura dell’ Istituto “De Nino Morandi” in forza ancora nei locali dell’Itis di Pratola Peligna.L’ulteriore dislocazione di due servizi come l’Agenzia delle Entrate e i Carabinieri Forestali, creerebbe l’ennesima spoliazione in questo quartiere dove è bene ricordare, molti cittadini hanno investito con il proprio lavoro su attività commerciali, che vivono grazie alla presenza di chi oggi lavora in questi enti “ La Consigliera si è detta insoddosfatta ed ha definito la risposta dell’Assessore assessore, unitamente al Sindaco, alla giunta, e alla maggioranza risulta assolutamente superficiale”.