Sulmona,la solidarietà del Pd ai Comitati ‘No Snam’

Sulmona, 2 agosto– Piena solidarietà e convinto sostegno ai Comitati “NO-SNAM” che con tenacia e determinazione continuano la battaglia per scongiurare la realizzazione della Centrale di decompressione e del metanodotto previsti sul nostro territorio. Lo scrive in una nota oggi il Circolo locale del Pd. “

“Resta purtroppo il rammarico- prosegue il Pd- per quanto si sarebbe potuto fare e, colpevolmente, questa Amministrazione non ha fatto quando, istituito il tavolo tecnico per lo studio di percorsi alternativi a livello ministeriale, l’iniziativa non è stata adeguatamente sostenuta, lasciandola decadere con connivenze a livello regionale che infine hanno condotto al punto in cui siamo. Le responsabilità politiche che possono essere facilmente ricondotte a persone ed istituzioni storicamente ormai definite, saranno ulteriore elemento di riflessione sul fallimento di chi siede a Palazzo S. Francesco da più di tre anni con un bilancio amministrativo a dir poco fallimentare. Per quanto ci riguarda, il rinnovato Circolo PD cittadino è a disposizione dei Comitati per qualsivoglia azione di supporto si rendesse necessaria per scongiurare la realizzazione dell’opera in questione”. (h. 12,00)