Sulmona:la Lega e la Saca dei misteri

Sulmona,16 Ottobre– Il sito web “istituzionale” della SACA è stato oggetto recentemente di attenzioni da parte della stampa locale perché privo di alcuni fondamentali dati, che avrebbero dovuto essere pubblicati “per legge”. Difatti misteriosamente non sono presenti in primis tutti gli Atti deliberativi dell’Amministratore Unico, poi quelli del Consiglio di Amministrazione.

Ci chiediamo noi della Lega Sulmona come mai la SACA abbia poco a che fare con la “Trasparenza” che, normalmente, l’acqua ci si augura abbia. Delle “gelide uberrime” acque di Ovidiana memoria, evidentemente, non resta traccia alcuna. Ci chiediamo per quale oscuro motivo la SACA si sia determinata ad omettere la pubblicazione di dati ed informazioni così importanti, contravvenendo alle disposizioni di Legge. Al contrario invece sono pubblicati sia gli Atti di Gara espletati (per la stragrande maggioranza assegnati in “forma diretta”), che i Bilanci ricchi di incognite e necessari di chiarimenti ed approfondimenti.

La Lega Sulmona solleciterà gli interventi delle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza, al fine di dirimere le ombre che avvolgono di mistero la condotta tenuta dagli Organi della SACA. Parimenti invitiamo i Sindaci Soci a controllare ed approfondire i preoccupanti Bilanci depositati che ad una attenta lettura certificano una situazione debitoria particolarmente allarmante.

Si rende necessaria una “operazione verità” sulla gestione delle Partecipate, come anche del Consorzio di Bonifica al fine di verificare ed individuare le singole responsabilità che hanno determinato gravissime situazioni finanziarie che ne mettono a rischio la tenuta e la sopravvivenza. La Lega Sulmona sarà in prima linea nel chiedere l’accertamento della verità.