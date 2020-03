Sulmona:la consegna della spesa a domicilio grazie ai cavalieri di Porta Japasseri

Sulmona, 12 marzo- Davvero una bella idea soprattutto in una fase così delicata per tutti. Dalla collaborazione tra ConadPingue e il Sestiere di Porta Japasseri nasce questo gesto di generosità. Da venerdì 13 marzo e fino alla fine dell’emergenza legata al Covid-19, la preparazione e la consegna della spesa saranno gratuite per gli over 65 grazie alla generosità dei volontari del Sestiere Porta Japasseri. “Consapevoli delle grandi esigenze che soprattutto le persone anziane hanno in queste settimane, abbiamo il dovere di fare la nostra parte” dichiara Antonio Cinque, capitano del Sestiere. Il servizio è attivo dal lunedi al sabato con una spesa minima di 30 euro (di cui massimo quattro fardelli tra acqua, latte e bevande varie).

Tutti gli ordini possono essere effettuati dalle 10 alle 13 o con ordine telefonico al numero del ConadPingue di via Sallustio 0864-33580 o inviando una mail a conad@pingue.it. Le consegne saranno effettuate dalle 15 alle 18 nelle zone del comune di Sulmona e frazioni. “I valori della solidarietà, del senso di appartenenza e del fare comunità devono essere il collante della società e ognuno di noi, ancor di più nei momenti di difficoltà, è chiamato a fare la sua parte. Approfitto di questa occasione, oltre a ringraziare i volontari del Sestiere Japasseri, per ringraziare tutti i nostri collaboratori che con grandissimo senso del dovere, dedizione e responsabilità, tutti i giorni si recano a lavoro per continuare ad offrire tutti i servizi alla nostra clientela. Sono loro i nostri eroi quotidiani” sottolinea Federica Marinucci del gruppo ConadPingue.