Sulmona:Interrogazione Tirabassi (Fdi) su posizione comandante polizia locale 

Sulmona,21 luglio– Con una precedente mia interrogazione del marzo 2019 ebbi modo di porre all’amministrazione comunale, e al sindaco, riferisce il consigliere comunale Mauro Tirabassi (Fdi),diverse domande sul modus operandi adottato per la sostituzione del Maggiore Litigante, andato in pensione dal primo marzo dello stesso anno. Fra le varie criticità ebbi modo di rilevare l’assoluta inerzia dell’amministrazione riguardo le procedure che avrebbe dovuto seguire per ricoprire quella posizione. Il pensionamento del comandante Litigante era cosa nota già da sei mesi prima ma, ciò nonostante, l’amministrazione comunale nulla fece nel frattempo per inserire questa posizione nel piano triennale del fabbisogno del personale e per avviare le conseguenti procedure di concorso per il reclutamento.

La legge regionale n. 42 del 2013 prevede espressamente all’art. 5 comma 6 che “in caso di vacanza del posto di comandante di polizia locale, nelle more dell’espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un periodo massimo di SEI mesi a personale di polizia locale interno” e che “alla nomina del comandante si perviene tramite procedura selettiva specificatamente bandita dall’amministrazione”. Dal 1 marzo 2019, con diversi decreti sindacali, l’ultimo del 17/10/2019 n. 46, è stato incaricato temporaneamente il vice comandante Cap. Leonardo Mercurio. Di fatto il “periodo massimo di sei mesi” è stato abbondantemente superato ma non si ravvisa alcuna volontà da parte dell’amministrazione di dare quanto meno un piccolo segnale in ordine all’avvio delle procedure di reclutamento, considerato che la posizione non è stata nemmeno inserita nell’ultimo piano del fabbisogno del personale (delibera di giunta del 30/10/2019 successiva alla data dell’ultimo decreto di attribuzione temporanea di funzioni). Per tutti questi motivi ho interrogato il sindaco e la sua amministrazione per sapere:

-per quale motivo nel piano del fabbisogno del personale approvato successivamente al decreto sindacale del 17/10/2019 n. 46 non è stata inserita la posizione di Comandante di Polizia Locale ma, con riferimento alle assunzioni 2020, solo la figura di Specialista di Vigilanza?

– perché nel decreto del 17/10/2019 non si fa riferimento alcuno al fatto che l’incarico di comandante è conferito in via temporanea nelle more dell’espletamento del Concorso?

– perché, nonostante sia trascorso più di un anno dal pensionamento del Comandante Litigante, non si attivano le procedure per l’espletamento del concorso e sono stati abbondantemente superati i sei mesi di affidamento temporaneo dell’incarico previsti dalla legge regionale Abruzzo n. 42 del 2013 all’art. 5 comma 6 ?

E’ il caso di ricordare che in più di un’occasione gli uffici regionali preposti hanno avuto modo di sottolineare che violazioni di legge in ordine all’illegittima attribuzione di incarichi di comandante possono configurare possibili ipotesi di danno erariale.