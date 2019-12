Sulmona:Infopoint per pensione di cittadinanza

Sulmona, 19 dicembre– Dalla giornata di oggi, fino al 24 dicembre, tutti i giorni, dalle ore 11,00presso la sede in Via De Nino, 4, il MeetUp Amici di Beppe Grillo – Sulmona sarà a disposizione con UN INFOPOINT per spiegare la Pensione di Cittadinanza a quei cittadini che, pur avendone diritto, non hanno avuto sufficienti informazioni al riguardo. Chiunque avesse bisogno di chiarimenti, ma anche di un aiuto pratico per fare le richieste nelle sedi opportune avrà tutto il sostegno richiesto.

Il nuovo disegno di legge di bilancio 2020 approvato dal CdM in data 15 ottobre “salvo modifiche”, ora è al senato per l’avvio dell’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva del testo entro il 31 dicembre. All’interno della manovra ci sono conferme importanti: la pensione di cittadinanza 2020 e il reddito di cittadinanza 2020, quale misura di sostegno ed aiuto ai pensionati, disoccupati e per chi ha un basso reddito.

Anche per il 2020, pertanto, i pensionati che rientrano nei requisiti pensione di cittadinanza, avranno diritto all’integrazione del reddito.

Ecco le informazioni di base:

La pensione di cittadinanza è una misura simile al reddito di cittadinanza ma, mentre il primo regola il diritto per i pensionati, il secondo è riservato a chi non ha un reddito o ha un reddito troppo basso

Sia la pensione di cittadinanza che il reddito di cittadinanza fanno parte dello stesso disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle ed ora parte integrante del decretone sulle pensioni

La pensione di cittadinanza è un’integrazione all’assegno minimo per i pensionati over 67 che hanno un assegno pensione al di sotto della soglia di povertà stabilità dall’ISTAT ossia inferiore a 780 euro netti al mese se è da solo o di 1032 euro se si tratta di una coppia di pensionati .

. La pensione di cittadinanza spetta anche alle famiglie di anziani under 67 nei casi in cui il “componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza”.

, ma manca ancora il decreto attuativo. Potrà essere richiesta anche ai Caf e Patronati.

Se un pensionato ha una pensione di 500 euro al mese e vive da solo in affitto, con la pensione di cittadinanza ottiene un’integrazione mensileparia a 630 euro + 150 euro di contributo affitto, arrivando così alla soglia di 780 euro(quindi 630 – 500 = in questo caso il pensionato incasserà 130 + contributo affitto 150 euro)

Requisiti: