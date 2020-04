Sulmona:il Venerdì Santo Lauretano

-Nonostante le limitazioni imposte dalla particolare condizione che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria le manifestazioni della settimana Santa per Sulmona restano un patrimonio immenso di valori, sentimenti e riflessioni. Quella del Venerdì Santo e quella della mattina di Pasqua hanno poi una storia immensa ed un fascino particolare da sempre –

Sulmona,9 aprile -Il venerdì santo a Sulmona è caratterizzato oltre che per la suggestiva processione del Cristo Morto allestita dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità, la quale ha inizio alle ore venti, preceduta alle ore diciotto dalla cerimonia secolare dell’apertura della chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio, sede del Arcisodalizio Trinitario dal 1576, anche per altra processione secolare definita il “Venerdì Santo Lauretano”. Tale cerimonia religiosa è chiamata in tal mondo poiché è allestita dai confratelli e sacrestani d’onore appartenenti alla Confraternita di Santa Maria Di Loreto, altro Sodalizio secolare cittadino le cui origini si attestano alla fine del XV secolo; la processione ha inizio alle ore quindici del venerdì santo appena è stata celebrata la liturgia dell’Adorazione della Croce. I Lauretani vestiti rigorosamente in abito scuro e papillon compiono un tragitto più succinto rispetto alla processione serale trinitaria, il quale si svolge all’interno del territorio secolare di appartenenza alla Confraternita Lauretana. Il corteo religioso esce dalla chiesa di Santa Maria della Tomba sede del Sodalizio Lauretano, da Piazza Plebiscito entra in Piazza Giovanni Minzoni, largo Nunzio Federico Faraglia, Corso Ovidio, transitando dinnanzi la chiesa della Madonna del Carmine sita in Piazza del Carmine per far nuovamente rientro all’interno della chiesa di Santa Maria della Tomba.

La banda precede il corteo funebre intonando la marcia funebre di Alberto Vella dal titolo Una lacrima sulla tomba di mia madre. Il corteo funebre processionale è aperto dal quadrato di lampioni la cui prima fila è costituita dai quattro sacrestani d’onore che, la sorte del sorteggio, la dea bendata della fortuna ha designato essere i protagonisti della corsa della Madonna la domenica di Pasqua. I simulacri che vengono portati in processione sono la bara del Cristo Morto, la statua della Madonna Addolorata avente già l’abito nero del lutto allestito per il rito della domenica di Pasqua, il tutto arricchito dai lampioni portati dai confratelli. Molta come sempre la partecipazione sia dei fedeli, sia dei turisti, sia dei giornalisti e delle testate televisive, come sempre presenti in gran numero in città per raccontare gli avvenimenti emozionanti della settimana santa Sulmonese. Non mancano i curiosi del caso, i fotografi, per immortalare altra edizione secolare della cerimonia Lauretana. Il pomeriggio del venerdì santo Sulmonese inizia alle ore quindici; una volta conclusa la cerimonia Lauretana gli occhi e l’attenzione si spostano alla notte del venerdì santo, attendendo l’imbrunire, con la spettacolare processione del Cristo Morto Trinitaria. Le due processioni rappresentano il binomio inscindibile e di fascino del venerdì santo Sulmonese in tutto il suo fascino, prestigio secolare, tradizione cittadina. Da ricordare inoltre lo scambio fra i Trinitari e Lauretaninelle due processioni sia del venerdì santo, sia della domenica di Pasqua, quale forma di collaborazione, rispetto reciproco, pace ormai consolidata fra gli adepti della due confraternite cittadine. Anche la tradizione, il cerimoniale dello scambio fra le due confraternite è tradizione arcaica. Nel venerdì santo giungendo nel territorio di pertinenza Lauretana i Trinitari, giunti dinnanzi l’acquedotto medioevale di Piazza Garibaldi, elargito da Manfredi di Svevia, consegnano ai Lauretani i loro simulacri portati in processione oltre alle mazze riprendendo il tutto una volta giunti al confine in cui inizia il territorio trinitario, per procedere al rientro nella processione nella chiesa della Santissima Trinità.

La domenica di Pasqua conclusa la corsa della Madonna in Piazza Garibaldi i Lauretani, giunti dinnanzi la chiesa di San Domenico, consegnano ai trinitari i loro cimeli secolari quali la croce, lo stendardo, le mazze, le statue dei santi e della Madonna; dinnanzi la chiesa della Santissima Annunziata i Lauretani riprendono i loro cimeli per proseguire la processione e far rientro nella chiesa di Santa Maria della Tomba. Soffermandoci sulla marcia funebre composta da Alberto Vella va precisato che, il compositore, la scriverà in occasione dell’assassinio di Sua Maestà Re Umberto I di Savoia, fatto di sangue avvenuto nella città di Monza la sera di domenica 29 luglio 1900. Ad assassinare il Re sarà l’anarchico Gaetano Bresci, tessitore di Prato, il quale uccide il Re con tre colpi di pistola mentre Umberto I sta facendo ritorno nel Palazzo Reale di Monza, dopo aver assistito ad una manifestazione ginnica. Re Umberto I ha cinquantasei anni ed è Re d’Italia dal 1878. Al momento dell’attentato è vicino al Re il generale Avogadro di Quinto, il quale soccorre immediatamente il sovrano che si accascia subito. Gaetano Bresci ha trentuno anni e vive a New York; rientra in Italia il diciassette maggio 1900 con il preciso fine di assassinare il Re. Condannato all’ergastolo Gaetano Bresci, viene trovato impiccato nella sua cella del carcere di Santo Stefano il 22 maggio 1901, a meno di un anno dal regicidio Alberto Vella intitolerà la marcia funebre “Italia Piange”, in seguito tramuterà il titolo in “Una lacrima sulla tomba di mia madre”.

Andrea Pantaleo