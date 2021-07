Sulmona:il Comune a portata di click

Sulmona,6 luglio-. E’ on line lo sportello telematico polifunzionale: da oggi sul sito web del Comune di Sulmona è attivo il portale che il cittadino potrà utilizzare per inviare istanze, pratiche, segnalazioni agli uffici comunali in qualunque momento della giornata dal proprio pc o smartphone. “Si tratta di uno strumento on line molto importante che riduce le distanze tra la pubblica amministrazione e cittadini, consentendo agli utenti, imprese, professionisti, associazioni, attività produttive, di presentare istanze in modo digitale, guidato e sicuro, eliminando il materiale cartaceo, riducendo i tempi di attesa e snellendo le operazioni negli uffici. Siamo fiduciosi che questa piattaforma possa agevolare il cittadino e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione ed è questo un importante passo avanti che questa amministrazione compie nel processo di digitalizzazione, in linea con le direttive governative. . E’ on line lo sportello telematico polifunzionale: da oggi sul sito web del Comune di Sulmona è attivo il portale che il cittadino potrà utilizzare per inviare istanze, pratiche, segnalazioni agli uffici comunali in qualunque momento della giornata dal proprio pc o smartphone. “Si tratta di uno strumento on line molto importante che riduce le distanze tra la pubblica amministrazione e cittadini, consentendo agli utenti, imprese, professionisti, associazioni, attività produttive, di presentare istanze in modo digitale, guidato e sicuro, eliminando il materiale cartaceo, riducendo i tempi di attesa e snellendo le operazioni negli uffici. Siamo fiduciosi che questa piattaforma possa agevolare il cittadino e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione ed è questo un importante passo avanti che questa amministrazione compie nel processo di digitalizzazione, in linea con le direttive governative.

E’ questa una fase sperimentale in cui lo Sportello Telematico Polifunzionale, attivo 24 ore al giorno, racchiude le istanze dei seguenti servizi: Demografici, Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, Cimiteriali, Scolastici e per l’infanzia, Tempo libero, Sport e Cultura, Comunicare con l’Amministrazione, Edilizia. Al fine di agevolare il cittadino è stata inserita una procedura guidata, interamente tecnologica. Ciascun utente potrà accedere con le proprie credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS-CIE (Carta Nazionale dei Servizi/ Carta d’Identità Elettronica) firmando poi i documenti digitalmente ove necessario. In sostanza la pratica on line andrà a sostituire il formato cartaceo e questo è possibile in quanto il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Nel caso in cui si verificheranno difficoltà iniziali, gli uffici saranno a disposizione al fine di accompagnare il cittadino in questo nuovo percorso di digitalizzazione. Ringrazio gli uffici, la dirigente e coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato”. Lo afferma l’assessore all’Innovazione Tecnologica Luigi Di Cesare.