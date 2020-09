Sulmona:giornata Celestiniana nella Chiesa di Santa Maria della Tomba

Sulmona, 2 settembre- Giornata di memorie, ricordi, storia, cultura, quella che si è vissuta a Sulmona, all’interno della chiesa di Santa Maria della Tomba, per le giornate Celestiniane 2020. Presenti Sandro Di Paolo priore della Confraternita di Santa Maria di Loreto, l’avvocato Lando Sciuba, Giulio Matrogiuseppe presidente dell’Associazione Celestiniana Sulmona, Don Ramon Peralta parroco cappellano della Confraternita di Santa Maria di Loreto, Michele Fusco Vescovo della diocesi di Sulmona Valva; i relatori sono stati Franco Zimei musicologo, Francesco Sabatini presidente emerito dell’Accademia della Crusca.

È stata una giornata dedicata alla figura imperitura di Papa Celestino V, Pietro Angeleri di origini molisane. Alle ore diciassette e trenta dalla chiesa di Santa Maria della Tomba è partito un piccolo corteo per raggiungere la statua di celestino collocata lungo Corso Ovidio, per la deposizione dei fiori, successivamente si è tornati all’interno della chiesa di Santa Maria della Tomba per il proseguo della giornata di eventi. Pietro Angeleri, futuro Papa Celestino V, nasce a Isernia da una famiglia di contadini, penultimo di dodici figli; giovane diventa monaco benedettino e, una volta ricevuta la consacrazione di sacerdote a Roma, prende la decisione di ritirarsi in qualità di eremita nell’eremo sito sul monte Morrone, sopra la millenaria città di Sulmona.

Il collegio cardinalizio dopo ventisette mesi procede alla sua elezione il 5 luglio del 1294. Nello stesso anno il 29 agosto del 1294 Pietro Angeleri viene consacrato a l’Aquila, all’interno della chiesa di Santa Maria di Collemaggio, con il nome di Celestino V. Celestino V muore il 19 maggio del 1296: viene tumulato in primis nel monastero di S. Antonio a Ferentino, in seguito le sue spoglie mortali vengono trasferite nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio a l’Aquila, nella quale è stato consacrato Papa. Una figura quella di Celestino V che, ancora oggi, viene ricordata, celebrata, ossequiata da numerosi fedeli. La Confraternita di Santa Maria di Loreto ha voluto omaggiare, ricordare la figura di Celestino V. Egli è venerato come santo ed è stata dedicata lui una festa liturgica. Il suo è stato un pontificato molto assiduo e si ricorda l’emanazione della Bolla del Perdono, la quale elargisce l’indulgenza plenaria. Papa Celestino V è preziosa identità della città di Sulmona, del territorio Peligno, ed ancora oggi è venerato, ricordato, proseguendo un itinerario secolare di importanza autorevole.

Andrea Pantaleo