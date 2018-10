Sulmona:domani la tradizionale processione del primo Novembre

Sulmona,31 ottobre– Il primo Novembre è dedicato alla commemorazioni dei cari defunti, quale pregiato legame con il passato e la preziosa memoria la quale ci lega indissolubilmente ai Nostri Avi dai quali noi discendiamo. Il Primo Novembre a Sulmona, si rinnoverà l’antica e suggestiva processione allestita dall’ Arciconfraternita della Santissima Trinità dal saio e cordone rossi e pettorina bianca la quale, partendo dalla chiesa della Santissima Trinità, percorrerà Corso Ovidio, Viale Giuseppe Mazzini, via Montesanto, per giungere al cimitero di Sulmona al passo secolare e cadenzato dello struscio, camminata peculiare antichissima dei Trinitari.

Alla cerimonia religiosa partecipa da alcuni anni anche una rappresentanza della Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio Bianco e mozzetta e cordone verdi, l’altro secolare Sodalizio cittadino, quale binomio indissolubile di fascino ed ossequio ai cari Defunti che riposano nel cimitero civico cittadino. Molta come sempre l’attesa e l’emozione, le quali aumentano con il trascorrere dei giorni e delle ore, per il rinnovarsi di questa ulteriore tradizione secolare cittadina. Tale Rito religioso vede tornare nella città Ovidiana molti cittadini Sulmonesi, da ogni parte d’Italia e del mondo, desiderosi di non voler mancare all’appuntamento tradizionale cittadino. Molti i ricordi, tanta l’emozione, con la memoria che inevitabilmente corre lontano, alla rimembranza dei nostri defunti, ai ricordi delle loro vite con la speranza di ricongiungerci per l’eternità quando nulla più ci dividerà. Dinnanzi il cancello cimiteriale vi sarà la deposizione delle corone d’alloro ai caduti di guerra, quale forma di ossequio, deferenza, ricordo indelebile di chi, immolando la propria vita, ha elargito Democrazia, Libertà, Pace alle giovani generazioni, deponendo un costoso sacrificio. Toccante commovente è il momento in cui, all’imbrunire, la processione con la luce dei fanali accesi, luce che rappresenta la resurrezione, al passo cadenzato dello struscio lascia il cimitero per tornare in città. Molti occhi sono velati dalle lacrime per questo istante il quale rappresenta uno dei momenti fra i più toccanti ed emozionanti dell’intera cerimonia religiosa. La città , la sua popolazione, si preparano a vivere ancora una volta l’affascinante primo novembre, per tutti commemorazione di ricordo, preghiera, connubio con i Nostri cari ed indimenticabili defunti. La morte sarà Istante emozionante, arcano momento del Nostro Ricongiungimento.(h. 14,00)

Andrea Pantaleo