Sulmona:corso su legge 181 riservato ai 52 volontari Protezione Civile ANA

Sulmona, 18 aprile-Si e’ svolto oggi il corso sulla legge 81 per i nuovi 52 nuovi volontari del gruppo di protezione civile ANA di Sulmona.Nel rispetto delle normative anticovid19 tutti i partecipanti al corso sono stati sottoposti a test rapido antigenico con esito negativoIl corso organizzato e’ stato diretto dal coordinatore Regionale della Protezione Civile ANA Antonio Iezzi, il quale ha dettagliatamente trattato tutti gli aspetti della legge 81 in ambito di Protezione Civile.

“I nuovi volontari- spiega Emidio Verrocchi Capo Nucleo Protezione Civile ANA Sulmona- vanno a rinforzare il gruppo di Sulmona che da circa un anno e’ quotidianamente impegnato nel supporto alla popolazione contro la pandemia sanitaria.Ringraziamo il Sindaco Annamaria Casini, da sempre vicina alla nostra grande famiglia alpina , per aver portato insieme all’assessore D’Agostino il saluto da parte di tutta la citta’.Grazie al Presidente Sezionale A.N.A. ABRUZZI Pietro D’Alfonso per esserci sempre vicino e di supporto a tutta la nostra attivita’