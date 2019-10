Sulmona,concerto conferenza sul “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sulmona,21 ottobre- All’Auditorium dell’Annunziata sabato pomeriggio si è tenuto un interessante concerto conferenza sul “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il M° Gennaro Partenza, pisano, laureato in Musicologia e in Filosofia, diplomato in pianoforte, è riuscito nel non facile compito di fornire elementi di musicologia applicata allo studio delle partiture dei brani, per far capire cosa si nasconda dietro alle scelte operate dal grande compositore austriaco. E’ curioso che una particolare sequenza, un accordo, una tonalità, riescano a dare una connotazione psicologica o caratteriale del personaggio, a suggerire indizi preziosi per la migliore comprensione dell’opera.

Non è facile rendere intelligibili concetti lontani dalla nostra quotidianità; eppure il M° Partenza ha saputo affascinare l’uditorio, è riuscito a trasmettere le sue notevoli competenze, assistito da una capacità oratoria di grande spessore, attingendo riferimenti dalla filosofia, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema…

L’esecuzione al pianoforte delle celebri arie del “Don Giovanni” ha fatto il resto.

Decisamente una materia poco conosciuta, la musicologia, e forse è questa la ragione per cui in sala era presente un pubblico numericamente inferiore alle aspettative, o perlomeno a quello che ci si aspetterebbe in una città che vanta una grande tradizione di musica classica. Peccato, perché tantissimi melomani hanno perso una gran bella occasione.

Un plauso va sicuramente agli organizzatori. Al M° Partenza diciamo “arrivederci”, con l’auspicio che la prossima volta ad accoglierlo ci sia il pubblico delle grandi occasioni!

Francesca De Luca