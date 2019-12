Sulmona,al Caniglia spettacolo Natale in Danza

Sulmona, 23 dicembre– Gran successo a Sulmona, nel teatro comunale Maria Caniglia, per lo spettacolo Natale In Danza allestito dall’associazione culturale Music e Dance di Ada Di Ianni.La serata è stata di beneficenza in favore di Kwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio.Ad esibirsi gli allievi e le allieve della scuola di danza Music e Dance; l’ingresso è stato libero. Molta l’emozione per genitori, parenti, amici, amiche, fidanzati, fidanzate, nel vedere gli allievi e le allieve ballare sul palco del Maria Caniglia, insieme ad Ada Di Ianni.

L’evento è stato presentato e condotto da Pietro Becattini, mentre gli ospiti d’onore sono stati Francesco Asselta e Alberto Magagnini giunti da Roma. Il teatro Caniglia ha offerto ancora una volta emozioni speciali, particolari; ottimi le luci, i ballerini, le ballerine, i costumi, le coreografie, le scenografie. Il Natale è festa millenaria ed accomuna milioni di persone in tutto il mondo. I ragazzi e le ragazze della scuola di danza Music e Dance, hanno voluto dedicare al Natale una serata di danza, attendendo la vigilia ed il santo Natale. Sul palco con i suoi allievi e allieve ha danzato anche Ada Di Ianni in un gioco i luci, coreografie, scenografie, davvero straordinari. La danza appassiona, coinvolge, unisce molte persone ed appassionati di questo mondo straordinario. La danza è un mosaico di movimenti di tutto il corpo, oppure di una parte di esso.

La danza nel corso del tempo avrà un ruolo, una collocazione sempre più importante fra i popoli, unendo molte persone. La danza caratterizzerà anche le cerimonie, i riti dei popoli; ancora oggi, in molte nazioni del mondo, la danza è protagonista nei riti. Anche i Greci ed i Romani amavano i balli, le danze; dal Medioevo sino ai nostri giorni, percorrendo un itinerario storico affascinante la danza sarà sempre protagonista, giungendo all’era moderna, nella quale si è avuta anche la danza moderna, la quale appassiona tutti se solo si pensa alle scuole di ballo frequentatissime. L’evento Natale in Danza non ha celebrato solamente il Natale duemiladiciannove, ma anche una secolare realtà che da sempre, nel corso della storia, ha appassionato ed unito milioni di persone.

Andrea Pantaleo