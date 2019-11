Sulmona,al Caniglia gran successo per Quartet

Sulmona,23 novembre– Gran successo ieri sera al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, per l’andata in scena della rappresentazione Quartet, quale secondo appuntamento della stagione di prosa 2019 – 2020, allestita dall’ACS Abruzzo circuito spettacoli. Sul palco hanno recitato attori ed attrici di fama nazionale ed internazionale quali Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni, Erica Blanc, per la regia di Patrik Rossi Gastaldi.

La prosa anche a Sulmona si conferma realtà artistica molto seguita dal pubblico sulmonese, il quale risponde sempre con entusiasmo, partecipazione. La prosa è realtà teatrale che, assieme alla musica classica, contribuisce alla diffusione culturale e dell’affascinante mondo del teatro. La prosa nella linguistica si caratterizza per avere l’espressione linguistica o scritta senza regole di vincolo per quanto concerne la metrica, ed il ritmo tipico della poesia. In particolare la prosa del teatro è basata sulla recitazione, in alternativa alla musica ed al canto come avviene nella lirica, nell’operetta.

La stagione di prosa sulmonese come sempre è ricca di appuntamenti di encomiabile valore artistico. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato sette dicembre 2019, sempre al teatro Maria Caniglia, sempre alle ore ventuno, per l’andata in scena dello Schiaccianoci, altro capolavoro del balletto composto da Tchaikovsky, liberamente ispirato al racconto ETA Hoffmann. Ad interpretarlo sarà la celebre compagnia del balletto di Milano. Il teatro comunale Maria Caniglia si conferma tempio indiscusso della diffusione artistica e musicale, avendo sempre come protagonisti artisti di fama nazionale ed internazionale, i quali onorano il teatro e la città di Sulmona con le loro professionalità. (h.7,30)

Andrea Pantaleo