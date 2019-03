Sulmona:al Caniglia concerto del pianista Marco Fumo

Sulmona, 18 marzo- Concerto a Sulmona nel Teatro Comunale Maria Caniglia del pianista Marco Fumo,appuntamento ennesimo della 66^ Stagione Musicale della Camerata Musicale Sulmonese Come programma di sala sono state seguite le seguenti composizioni: di T. Turpin Harlem Rag, di S. Joplin Solace, Heliotrope Bouquet, Elite Syncopations, di J. Scott Sunburst Rag, di Z. Confrey Nickel in the Slot, di G. Gershwin Rialto Ripples, di B. Beiderbecke Flasches e iIn the Dark, di J. P. Johnson Carolina Schout, di Duke Ellington Black Beauty e Swampy River, di B. Strayhorn Lotus Blossomed infine sempre di Duke Ellington Ab Lib on Nippon e Dancers in Love.

Marco Fumo è considerato dalla critica uno dei massimi interpreti del repertorio pianistico Africano ed Americano. Dopo una prima parte di carriera artistica svolta nella musica classica, dove ha raccolto anche molte soddisfazioni, ha cominciato ad occuparsi di Ragtimeagli inizio degli anni ottanta, per poi analizzare attentamente le origini di questo genere pianistico e le influenze che ha avuto sul periodo successivo, realizzando così un repertorio il quale abbraccia circa un secolo di letteratura; dalle danze Cubane di Saumell, Gottschalk e Cervantes, a Gershwin e Duke Ellington, attraverso vario compositori di Ragtime e di Stride Piano quali Joplin, Scott, Lamb, Matthews, Morton, Waller, Johnson, Jackson, Smith, e molti altri avendo avuto l’opportunità di collaborare professionalmente con Nino Rota ed Ennio Morricone occupandosi anche della musica da film e lavorando con Morricone per un decennio, realizzando una parabola artistica straordinaria. Marco Fumo ha tenuto concerti in tutte le città italiane, in molti paesi dell’Europa e negli Stati Uniti d’America, prendendo anche parte a prestigiose stagioni e festivals sia di musica classica, sia di musica Jazz.

Ha suonato sotto la direzione di Rota, Renzetti, Samale, Gaslini, Morricone, Schuller, Intra, Tommaso. Marco Fumo ha inciso per la RAI, la RSI, la Radio Vaticana e per le case discografiche Pentaphon, Edi Pan, Fonit Cetra, Dynamic, Soul Note, OnClassical. Soffermandoci ora sulla didattica Marco Fumo ha insegnato nei conservatori di Matera, Bari, Pescara, Udine e Castelfranco Veneto, dove ha concluso un’importante esperienza, unica in Italia ed in Europa, di un biennio sperimentale di specializzazione in Letteratura Pianistica Afro-Americana; inoltre, per alcuni anni ha insegnato ai Civici Corsi di Jazz di Milano presso l’Accademia Internazionale delle Arti. Tiene seminari e corsi in varie sedi. Ha spesso collaborato e collabora con musicologi e giornalisti. Il Ragtime è musica straordinaria con una storia prestigiosa e leggendaria, la quale ha inizio nel XIX secolo, precisamente alla fine di questo secolo. Si caratterizza per un ritmo costante della mano sinistra ed un agile sincopato nella destra. I brani generalmente sono costituiti da ritornelli. Uno dei massimi esponenti del Ragtime è stato l’immortale Joplin il quale ha lasciato ai posteri ed all’umanità un repertorio compositivo straordinario.

Andrea Pantaleo