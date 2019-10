Sulmona: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio comunale

Dopo due mesi torna a riunirsi l’Assemblea civica di Palazzo San Francesco per una seduta densa di argomenti e di particolare significato politico dopo le tante vicende e polemiche degli ultimi tempi. Al centro dei lavori la surroga del Consigliere Ranalli ( dimissionario) e l’elezione del nuovo Vice Presidente del Consiglio. In coda all’ordine del giorno la discussione di alcuni documenti molto attesi come la vicenda dei miasmi percepiti in località Marane, la storia del funzionamento del servizio di videosorveglianza e poi la costituzione del gruppo” misto “o dei ” non iscritti”

Sulmona, 4 ottobre– Il Consiglio comunale di Sulmona è stato convocato per mercoledì prossimo, 9 ottobre, con inizio alle pore 9,30. All’ordine del giorno dei lavori oltre alle comunicazioni del sindaco sui nuovi assetti organizzativi della Giunta municolae figurano anche la surroga del Consigliere dimissionario Fabio Ranalli, la nomina Vice Presidente del Consiglio Comunale;la Modifica gruppi consiliari e relative variazioni Commissioni Consiliari .

Fra gli altri argomenti da affrontare alcuni aspetti relativi a debiti fuori bilancio,la variazione al programma delle opere pubbliche 2019/2021. L’Assemblea dovrebbe poi affrontare il regolamento sulla trasparenza e pubblicità patrimoniale degli amministratori del Comune e degli enti controllati.In coda all’ordine del giorno la discussione di alcuni documenti politici di pareticolare attualità come la storia dei miasmi percepiti in località Marane, il noleggio tenso strutture per attività motoria ,il Sevizio di videosorveglianza e la Formalizzazione e costituzione gruppo consiliare denominato “ Gruppo Misto” o “Gruppo dei Non Iscritti” (h.10,00)